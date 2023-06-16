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布碌崙地鐵站猥褻華女還搧她耳光 男遭通緝

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警66分局、市捷運局34分局15日共同發布消息，一名男子日前涉嫌在布碌崙地鐵站猥褻一名華裔女子，包括從後背擁抱、擠壓胸部，還搶走受害者的手機，已犯「性動機搶劫罪」(Sexually Motivated Robbery)，目前遭到通緝。

消息指出，該案發生於本月10日早上9時30分許，在位於麥當勞大道(McDonald Avenue)交N大道的地鐵站內；當時一名35歲的華裔女子在為地鐵卡充值，一名陌生男子突然從後背靠近，緊緊抱住她，並用力擠壓她的胸部。

受害者為掙脫該名男子而摔倒在地，她的蘋果手機也從包裡掉出來，試圖伸手取回時，卻被男子搶走，並對受害者的臉搧了一巴掌後逃逸。警方不久後抵達現場調查，華女表示傷勢不嚴重、拒絕就醫。

根據警方公布的通緝圖，嫌犯身高約5呎6吋、膚色黝黑、身材消瘦，擁有黑頭髮；最後一次被看見時身穿紅色連帽外套、黑色長褲、白色襪子、黑色拖鞋。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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