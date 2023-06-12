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曼哈頓地鐵女子擊退色魔 警緝嫌

記者許君達／紐約報導
日前在鄰近華埠的地鐵J線錢伯斯街站中，一名女子遭到男子試圖性侵。(市警提供)
日前在鄰近華埠的地鐵J線錢伯斯街站中，一名女子遭到男子試圖性侵。(市警提供)

一名29歲的女性日前在曼哈頓華埠附近的地鐵J線錢伯斯街站(Chamber St.)中，遭到一名男子試圖性侵，男子露出下體強迫受害人替他口交，更試圖脫去她的衣物，所幸受害人在掙扎後成功逃脫；警方11日公布嫌犯相貌特徵，呼籲知情者提供線索。

根據警方表示，受害人在本月9日晚9時10分左右，乘坐地鐵J線南行列車，至錢伯斯街站準備下車時，男性嫌犯上車，將受害人拖回地鐵車廂。

之後，嫌犯向受害人露出下體，並試圖強迫受害人替他口交，在受害人反抗後，嫌犯用拳將她擊倒，並把她按在地上，試圖脫去其衣物；過程中嫌犯還搶奪了受害人的手機、錢包和鑰匙。

受害人奮力反抗後，最終逃出車廂，而嫌犯則留在車廂，搭乘該輛列車離開，之後急救人員抵達車站，將受害人送醫檢查。

警方公布嫌犯資訊，該名男性約30至40歲之間，身高5呎6吋至5呎7吋，深色皮膚；逃離時身著海軍藍色連帽衫和褲子、黑白相間的運動鞋，戴白色口罩。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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