班森賀家暴頻傳 越南男電線勒脖女友被捕

班森賀近日發生多起家庭暴力案件。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日發生多起家庭暴力案件。一名越南 裔男子和女友發生爭吵，涉嫌以電線勒女友頸部，幾乎致其窒息，這名越南裔男子後來遭警方逮捕，被控多項罪名；該社區近日還發生其他兩起女友打傷男友的事件。

根據轄區市警62分局的報告，電線勒脖案發生於上月31日上午11時，案發地點為Cropsey大道交12大道的一個住家內，涉案者為52歲的黃福(Phuoc Huyin，音譯)，而受害者則是其37歲的女友。

警方報告顯示，當時兩人發生爭執，黃福突然從屋內取得一根電線勒住女友的頸部。警方指出，所幸受害者成功掙脫，但其頸部留下了一道明顯傷痕。警方接到報案後趕到現場，在屋內將黃福逮捕。警方經調查後發現，受害女子和從事計程車司機的黃福交往已有一段時間，兩人經常發生爭吵，並有互相毆打的紀錄。

另一起案件發生於上月29日，居住在20大 道交66街附近的一名32歲女子，涉嫌以一根黑色鐵棍打傷男友。這名叫拉古莎(Angela Ragusa)的女子後來遭警方逮捕。警方經調查發現，兩人因故發生爭執，涉案女子一氣之下以鐵棍打傷男友，案發時兩人的一名友人也在場。正是因為這名友人報警，62分局的警員才到場逮捕了涉嫌傷人女子。

上月31日，班森賀發生了另一起年輕女子打傷男友案件。在20大道交65街附近的一處民宅內，女子柏楚(Caterina Perchu)與20歲男友發生爭吵，柏楚突然脫下高跟鞋當武器，猛力攻擊男友，受害者逃避不及，頭部流血，身體多處被毆打。

警方接到報案後，趕到現場逮捕了涉嫌傷人的女子，並用救護車將傷者送往附近的瑪摩利醫院接受治療。這名女子在警局接受調查後，被送往布碌崙刑事法院。法官為了保護受害男子，發出人身保護令，禁止該名女子靠近其男友。