我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

班森賀家暴頻傳 越南男電線勒脖女友被捕

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀近日發生多起家庭暴力案件。(本報檔案照)
班森賀近日發生多起家庭暴力案件。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀日發生多起家庭暴力案件。一名越南裔男子和女友發生爭吵，涉嫌以電線勒女友頸部，幾乎致其窒息，這名越南裔男子後來遭警方逮捕，被控多項罪名；該社區近日還發生其他兩起女友打傷男友的事件。

根據轄區市警62分局的報告，電線勒脖案發生於上月31日上午11時，案發地點為Cropsey大道交12大道的一個住家內，涉案者為52歲的黃福(Phuoc Huyin，音譯)，而受害者則是其37歲的女友。

警方報告顯示，當時兩人發生爭執，黃福突然從屋內取得一根電線勒住女友的頸部。警方指出，所幸受害者成功掙脫，但其頸部留下了一道明顯傷痕。警方接到報案後趕到現場，在屋內將黃福逮捕。警方經調查後發現，受害女子和從事計程車司機的黃福交往已有一段時間，兩人經常發生爭吵，並有互相毆打的紀錄。

另一起案件發生於上月29日，居住在20大道交66街附近的一名32歲女子，涉嫌以一根黑色鐵棍打傷男友。這名叫拉古莎(Angela Ragusa)的女子後來遭警方逮捕。警方經調查發現，兩人因故發生爭執，涉案女子一氣之下以鐵棍打傷男友，案發時兩人的一名友人也在場。正是因為這名友人報警，62分局的警員才到場逮捕了涉嫌傷人女子。

上月31日，班森賀發生了另一起年輕女子打傷男友案件。在20大道交65街附近的一處民宅內，女子柏楚(Caterina Perchu)與20歲男友發生爭吵，柏楚突然脫下高跟鞋當武器，猛力攻擊男友，受害者逃避不及，頭部流血，身體多處被毆打。

警方接到報案後，趕到現場逮捕了涉嫌傷人的女子，並用救護車將傷者送往附近的瑪摩利醫院接受治療。這名女子在警局接受調查後，被送往布碌崙刑事法院。法官為了保護受害男子，發出人身保護令，禁止該名女子靠近其男友。

越南 布碌崙 20大

上一則

麥當勞以特餐和奶昔為Grimace慶生 6/12起請光臨麥當勞參與活動

下一則

曼哈頓地鐵女子擊退色魔 警緝嫌

延伸閱讀

澳洲載著婚禮賓客巴士翻車 至少10死25傷、司機已被捕

澳洲載著婚禮賓客巴士翻車 至少10死25傷、司機已被捕
越南2警局爆槍擊 多人死傷 6人被捕

越南2警局爆槍擊 多人死傷 6人被捕
捲入黨款調查案 前蘇格蘭首席大臣施特金被捕

捲入黨款調查案 前蘇格蘭首席大臣施特金被捕
「AV女王」將跟女友結婚 稱跟男人交往只為有小孩

「AV女王」將跟女友結婚 稱跟男人交往只為有小孩
NBA／鵜鶘威廉森昨宣布女友懷孕 今遭成人片女星指控劈腿

NBA／鵜鶘威廉森昨宣布女友懷孕 今遭成人片女星指控劈腿

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌