警查抄木邊色情場所 2名六旬婦女被逮

位於皇后區木邊一家華人超市旁的色情場所，於日前遭查抄。(截自谷歌地圖)

紐約市警(NYPD)日前通過秘密行動關閉了一家位於皇后區 木邊(Woodside)的色情場所，並逮捕了兩名六旬且涉嫌賣淫的婦女；當地居民表示，曾呼籲關閉此場所許久，且還有類似場所在社區內無阻礙地經營。

根據警方通報，市警於2日查抄了位於羅斯福大道(Roosevelt Ave)63-02號的色情場所，並向其發出了禁制令(Restraining Order)，原因為涉嫌「賣淫」(Prostitution)。與此場所相鄰的空間為名為「金城超級市場」(Food Express Supermarket)的一間華人超市 。

據超市業者表示，該空間與超市相鄰，自去年房東 取回控制權後，他便再沒有使用過該空間，不過空間的上方仍與超市共享同一個遮陽棚與招牌。市府公開紀錄顯示，業主為「Key Fat」公司。

目前該場所已被關閉，警方也逮捕了兩名婦女，年齡分別為64歲和60歲；她們向一名臥底警官提供性行為以換取現金，被指控賣淫。兩人在羅斯福大道64-01號被捕，該處為一間名為「Tijuana Bar Restaurant」，已經關門的酒吧，距離被封的色情場所僅有一街之隔。

儘管兩人在64-01號被捕，但收到禁制令的場所為63-02號，目前尚未知具體原因。警方也表示，兩家商鋪之間存在聯繫，但沒有提供更多細節。

根據皇后區最高法院發給63-02號房東的起訴書，該場所內的人員在2022年8月和2023年1月分別向臥底警員提供性服務，並收取了100元現金。此投訴書要求房東在6月12日參加與禁令相關的線上庭審。

周邊居民和商戶表示，63-02號為一個眾所周知的色情場所，經常可以看到身著暴露服裝的女性在店外試圖引誘男性進入，並佯裝提供按摩服務。一位當地商戶表示，他曾多次要求警方關閉該場所，並要求社區委員會採取同樣措施，終於目前該場所被查抄。

同時，還有居民懷疑，還有其他類似場所在順利經營，且賣淫女性有可能是被拐賣而來。近年來，州府進步派始終在進行努力，試圖將性工作合法化，並提出「制止性行業暴力法」(Stop Violence in the Sex Trades Act)，但目前暫未取得進展。