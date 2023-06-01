涉頻繁攻擊亞裔 女子遭控13罪

一名女子涉嫌多次針對亞裔攻擊，遭曼哈頓地檢以仇恨犯罪等13項罪名起訴。(美聯社)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)5月31日宣布，一名在兩個月間，涉嫌多次攻擊六名亞裔 的29歲女子羅德里格斯(Camila Rodriguez)，被檢方控以仇恨攻擊、嚴重騷擾等13項罪名。

根據法庭文件，3月至5月間被告至少在六起案件中針對不同的亞裔受害者無故下手，案發地點全在上西區(Upper West Side)，僅數條街以內的距離；首宗案件發生於3月16日晚9時23分許，一名韓裔 女子在Cathedral Parkway交百老匯 大道的地鐵站上樓時，被告從身後踢她的腳，導致韓裔女子的大腿和腳踝受傷。

3月22日晚9時40分許，羅德里格斯在西108街交百老匯大道和Amsterdam大道上，扯了一名女子頭髮上的髮夾，當她轉身脫口說出中文時，被告接著打了她一巴掌，導致受害者的眼鏡壞掉，臉部瘀傷；被告在受害者倒地時，仍繼續揮拳相向，之後路人介入，她才急忙逃走。

4月8日晚9時許，三名華裔男女在Amsterdam大道交西106街交西107街之間的餐廳外等用餐，羅德里格斯先是拉了其中一人女生的頭髮，再將她的電動滑板車推向另一人，導致其腿部瘀青；受害者後來將羅德里格斯推開，期間她還試圖攻擊從店內出來的亞裔女服務員。

4月21日傍晚5時10分許，羅德里格斯在西104街交百老匯大道處，攻擊一名步行回家的菲律賓裔女子，被告直接走到她身旁抓起頭髮，並將她推倒在地，往臉上揮打了好幾拳，導致受害者嘴唇、下巴和手腕受傷，臉部和牙齦更是紅腫多日。

4月27日晚7時30分，被告在西110街交百老匯大道處，往一名華裔的身上吐口水，口水濺到受害者脖子和外套上；最後在5月11日，一名韓裔男子在西109街交Amsterdam大道處抽菸，聲稱不滿他在她的車附近抽菸以及男子看她的樣子，羅德里格斯朝著該名男子叫喊、謾罵，接著用手背打對方，受害者的眼鏡跌落、臉部瘀傷。

羅德里格斯目前被控以一項二級仇恨攻擊、六項三級仇恨攻擊、以及六項嚴重騷擾罪名。