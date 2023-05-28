坐車內假問路 男女劫匪搶華女項鍊

一名華裔女子日前走在街上，遭坐在車內的一對男女劫匪搶走項鍊。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起街頭搶劫案，一對男女劫匪坐在車內搖下車窗假裝問路，一名華裔 女子上前好心指路，沒想到走近後被劫匪瘋狂拉扯，上半身幾乎都要被拉進車內，最終劫匪得手華女 脖子上的項鍊；轄管當地的市警62分局目前公布消息，呼籲民眾提供線索。

根據市警62分局紀錄，該案件發生於本月16日上午11時52分許，在位於班森賀Benson大道1664號學校前的街上，43歲的華裔女子當時正要過馬路，突然一輛藍色SUV轎車停靠在路邊，坐在副駕駛座的一名女子搖下車窗探出頭呼叫她。

受害者以為對方想問路，在沒有提防下就走上前，沒想到靠近車輛，下一秒對方就伸手拉扯其脖子上的項鍊；她試圖掙脫時，駕駛座上的男子也開始伸手強拉，導致她的上半身幾乎都要被從車窗拉進車內。

期間坐在駕駛座上的男嫌朝著受害者揮拳打了幾下，在項鍊被扯走後，兩匪才放開受害者，飛車沿著17大道南向逃逸；儘管處於震驚中，受害者並沒有受很大的傷，該分局的警探目前在積極調查此案中，形容男嫌約30歲、女嫌50多歲。

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