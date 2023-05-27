布碌崙遇暴力搶劫華男 警疑被誤認遭橫禍

陳柏文被打到臉部紅腫、多處縫針。(取自受害者社媒)

本月中於凌晨返回布碌崙 (布魯克林)住家的陳姓華男，遭人搶劫並暴力毆打，臉部有多處縫針，他26日接受採訪時表示，剛從西岸搬來紐約就遭受攻擊，至今仍心有餘悸；根據警方，案發附近公寓有非法賭檔，劫匪疑似因認錯人而下重手。

本月11日凌晨12時40分許，55歲的陳柏文將車停在格里森海灘(Gerritsen Beach)一帶，下車丟垃圾時，突遭站在身後的劫匪暴力攻擊，導致臉部和身體多處受傷；搶匪搶走他的車鑰匙和多張信用卡、銀行卡，他目前已從康尼島醫院出院，不過身心都受到巨大衝擊。

陳柏文26日接受採訪時表示，本身是香港移民，自1978年來美便在西岸居住，直到今年4月才定居紐約，在位於威廉斯堡的拉麵館工作，每天上班至晚上11時30分才返家；案發當日，因有朋友從西岸來訪，他決定先回家餵貓再趕到法拉盛 和朋友聚會，沒想到卻遭受暴力搶劫。

令他寒心的是，陳柏文在劫匪毆打他的期間不停呼救：「幫我，幫我，我被搶了！」卻沒有人願意出手相助；他說，期間注意到有一戶居民在房間裡開燈，開門探頭查看，但屋內傳出一道聲音，叫他不要多管閒事，最終便關上了門。

在劫匪逃跑以後，滿身是傷的陳柏文從地上爬起，雙眼被血滲得視線模糊，只好伸手摸索著，走回公寓清理血跡，數分鐘後屋外響起警笛聲，警員趕到現場調查；儘管警方報告中提及未以仇恨犯罪調查，但據陳柏文所說，劫匪在犯案過程中不停以種族歧視 字眼辱罵他，嘴裡一直對著他罵：「你他X的中國佬」(Fxxking Chink)。

他形容，劫匪當時穿著全黑服飾，戴著黑色口罩、手套，可見有備而來，他完全看不清對方樣貌；在美多年聽聞許多攻擊案，但他沒想到有朝一日會發生在自己身上，希望陳述經歷告知更多人。

61分局一名知情人士則透露，懷疑攻擊案附近的公寓裡經營著一家非法賭檔，受害者疑似是被劫匪認錯，才會遭殃，具體調查還在進行中，布碌崙地區檢察官辦公室目前也對此案高度關注。