法拉盛華男 被控虐狗致死 罪成最高面臨兩年監禁

馬爾濟斯犬。示意圖。Image by Petra from Pixabay

皇后區地區檢察官 凱茲(Melinda Katz)25日宣布，法拉盛 一名華人男子李日昇(Lee Yat Sing，音譯)，涉嫌在為寵物狗美容的過程中虐待一隻馬爾濟斯犬致死，他被控嚴重虐待動物等罪，罪成將面臨最高兩年監禁。

報住在法拉盛72路、31歲的李日昇在24日過堂，被控嚴重虐待動物(aggravated cruelty to animals )、超速駕駛、虐待和傷害動物罪。他下次出庭時間為7月26日，罪成將面臨最高兩年監禁。

根據指控書，3月2日下午4時50分至晚上6時之間，一隻「可樂」(Kele)的馬爾濟斯犬，被牠的主人送到了位於法拉盛第45大道143-01號、一家名叫「毛茸茸的寶貝」(Furry Babies Pet Grooming)的寵物美容店。

監控錄像顯示，在寵物美容過程中，李日昇對可樂進行了帶有攻擊性的不當操縱。 在按住可樂的頭部與頸部的同時，他用一把剪刀，兩次擊打七磅重的可樂。此外他還抓住狗的頭部與頸部，並拽住牠下巴上的毛，從美容台上將牠強行抬起。 可樂自始至終都在掙扎和反抗，呼吸緊張而不規律。

當寵物狗漸漸變得無力時，李日昇沒有尋求幫助或提供護理，而繼續在原地，粗暴地拍打這只已經沒有反應的狗並持續六分鐘。

根據一名動物法醫的驗屍報告，原本健康的可樂死於呼吸衰竭，原因是在梳理狗毛的過程中，被強行操縱和束縛，導致瘀傷、疼痛和痛苦。

調查由紐約市 警局虐待動物調查組特別調查組(NYPD’s Special Investigations Animal Cruelty Investigation Squad)進行，並交由助理地方檢察官博科(Justin Bobko)提訴。

凱茲表示，當主人們將心愛的寵物託付給看護人時，寵物們再次歸還時，應該同樣健康。相反，這位寵物主人卻得知他的愛狗在一次例行美容服務中慘死。地檢處將讓被告對他的行為負責。