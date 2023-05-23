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加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

曼哈頓地鐵站突遭推撞列車 土裔女命危

記者高雲兒／紐約報導
一名女子日前遭人推向正在行駛的地鐵，身受重傷。圖為事發車站。（記者和釗宇／攝影）
一名女子日前遭人推向正在行駛的地鐵，身受重傷。圖為事發車站。（記者和釗宇／攝影）

市警局22日發布消息稱，一名女性市民日前在曼哈頓地鐵站內步行時，遭一陌生男子猛然推向正在駛離的地鐵，頭部遭到撞擊，同時導致脊椎受傷，目前仍有生命危險，且有可能再也無法行走；市警局已公布此男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據警局消息，事件發生在21日早上6時5分左右，35歲的土耳其裔受害女子奧茲索(Emine Ozsoy)，當時正在曼哈頓上東城63街萊克星頓大道(Lexington Ave)地鐵站內行走，就在一輛周末改行F線地鐵線路的E線地鐵離站時，男嫌從後面走過來，一把將她推到正在行駛的列車上，導致受害人頭部撞車。

根據紐約郵報報導，一名叫做馬雷羅(Nancy Marrero)的郵局員工目擊了事件的全過程；她說，當時受害者正在站台上一邊走路，一邊梳理頭髮，完全沒有意識到將遭到攻擊，「襲擊者用手掌將她的頭部猛然推向列車，因為受到列車不停地撞擊，受害者就一直翻滾。」

馬雷羅說，受害者臉上的傷口深可見骨，臉上全是血，「你能看到傷口裡面有白色的東西，傷得非常嚴重；她還說，『我感受不到自己的胳膊，感覺胳膊全都壞了』；她還不停地問我，自己是不是快要死了。」

警方公布男嫌照片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
警方公布男嫌照片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

男嫌作案後，隨即逃離現場，跑向第二大道出口，目前尚未被抓獲；馬雷羅說，嫌犯看起來不像遊民，穿著也並不髒亂；根據警方公布的監控，男嫌是一名白人男子，在30到40歲之間，身高約5呎6寸，作案前曾在地鐵站手拿咖啡杯閒逛。

奧茲索隨後被送往附近的長老會威爾康乃爾醫療中心(New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center)，據警方周一表示，奧茲索是來自土耳其的亞裔，住在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)；她現在頭部受傷，脊椎受損，雖然已接受了一場12小時的手術，但生命仍處於危急狀態。

奧茲索親屬在接受Daily News採訪時說，奧茲索摔斷了脖子和脊柱，肋骨也可能斷了，且被院方告知她站起來的希望只有十分之一。

警方呼籲知情民眾提供線索。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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