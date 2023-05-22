皇后區地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

該男嫌推皇后區一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

市警局22日(今)發布消息稱，皇后區 一名亞裔 女子在乘坐地鐵 時遭一名陌生男子從後面推，導致脊椎受傷，目前仍處於生命危險之中。市警局已公布此男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據警局消息，事件發生在21日早上6時5分左右，受害女子當時正走在上東城63街的地鐵勒辛頓大道(Lexington Ave)站內，就在E線地鐵進站時，男嫌從後面走過來，一把將她推到行駛的列車上，導致受害人頭部撞車。男嫌作案後，隨即逃離現場，跑向第二大道出口，目前尚未被抓獲。

受害女子隨後被送往紐約長老會威爾康乃爾醫療中心(New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center)，據警方周一表示，這名住在皇后區的亞裔女子頭部受傷，脊椎受損，目前已接受了手術，但生命仍處於危急狀態，她對這起事件的記憶不太清楚。

警方公布了男嫌在站台上拿著一杯咖啡的監控錄像，該男嫌是一名白人男子，在30到40歲之間，身高約5呎6吋，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。