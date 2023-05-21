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李尤娜命案 家屬狀告市警未及時救援

記者張晨／紐約報導
李尤娜遇害，家人狀告市警不作為；知情人稱，非一方可以擔責。(記者張晨／攝影)
李尤娜遇害，家人狀告市警不作為；知情人稱，非一方可以擔責。(記者張晨／攝影)

華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)去年在午夜歸家時遭非洲裔遊民尾隨入室殺害，日前家人狀告轄區市警五分局警員未能採取及時救援導致慘死；訴狀中提到警員聽到李尤娜慘叫，他們甚至和嫌犯隔門對話都沒有當即破門，而是等待一小時增援，但知情人士表示，案發到警方救援經過曲折，「說來話長，並不能讓一方擔負事情全責。」

根據針對紐約市和警方的訴狀，案發時，兩名五分局警員正在離案發地點約三個街區遠，在四分鐘內接到了911報案電話，「並聽到李尤娜尖叫著求救」。

李尤娜的姑姑李博順(Boksun Lee，音譯)在法庭文件中描述，這兩名警員「沒能進入李尤娜的公寓，直到她被襲擊者刺了40多刀，並因傷勢過重而死亡。」

訴狀還提到，警員「甚至隔著案發公寓緊閉的門」與嫌犯交談；「即使有理由相信李尤娜的生命處於極度危險之中，但警員當時並沒有強行進入公寓，也沒有以其他方式向她提供任何可能挽救其生命的援助。」訴訟要求賠償，但未指明具體數額。

增援警力花了一個多小時才趕到，緊急救援小組(Emergency Services Unit)強行打開了公寓的門，但發現李尤娜已倒在浴室的血泊中死亡，上身赤裸，身上有40多處刀傷。

知情人士表示，此案案發過程複雜，且涉及現場臨時處理反應和諸多不可抗因素，但無可否認的是，警員已經到場，沒有理由視受害者生命而不顧；案發及結果也對警員及其職業生涯產生了影響，並不能讓一方擔負事情全責。

市警總局則拒絕對此訴訟置評。

華埠 紐約市 遊民

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