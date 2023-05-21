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曼哈頓7旬長者 遭入室盜竊逾百萬財物

記者張晨／紐約報導
格林威治村年長者遭入室盜竊，130萬現金、珠寶、手表被劫。(市警提供)
格林威治村年長者遭入室盜竊，130萬現金、珠寶、手表被劫。(市警提供)

曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)日前發生一起入室盜竊案，兩竊賊進入一七旬年長者住處，盜竊價值過百萬的珠寶、手表等財物；現市警公布二人體貌，徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在6日晚上11時左右，嫌犯強行進入了受害者莫頓街(Morton St.)交布利克街(Bleecker St.)附近一位72歲老人的家中。

警方稱，竊賊從屋中盜走了大約9萬元的現金，以及價值130萬元的手表和其他珠寶；然後開著一輛黑色大切諾基休旅車，沿著布利克街向東逃離了現場，過程無人受傷。

根據市警公布案發附近監控，二人喬裝打扮，均穿著黑色衣服，帶著帽子和口罩，看不清面容。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，或知曉相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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