8千元網購名牌包 華女僅收3空鞋盒

一名班森賀華女日前透過臉書花8000元跟陌生人買名牌包，卻只收到三個空鞋盒。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華裔 女子日前在網上向陌生人購物，以為花了8000元買下名牌包，在數天後收到三個空鞋盒子，才驚覺上當；轄管當地的市警62分局目前發布消息，提醒民眾網路購物應多留意。

根據紀錄，居住在灣13街交34街的38歲華女 ，於本月1日在臉書上結識一名帳戶名稱為「Alexis Lee」的陌生女子，對方表示有售賣名牌包，價值8000元，華女心動不已，按照對方的指示將錢電匯過去。

差不多一個星期後，華女於8日收到對方寄來的包裹，拆開後發現裡頭只裝了三個空鞋盒，要找對方對質時，才發現臉書已被拉黑；該名華女隨即報警處理，但至今沒有進展。

除以上案件外，班森賀也發生幾宗盜竊案，一名53歲的華裔車主於去年10月凌晨12時許，將車停靠在20大 道交85街處，隔日早上返回時，發現車窗遭人砸破，貴重物品被偷走，就連車內的音響也被拆走。

還有一名19歲華裔男子日前在20大道交86街的Planet Fitness健身中心運動時，放在儲物櫃的一批財物不翼而飛，遺失的物品包括車鎖、身分證、筆記本電腦等，損失慘重。