紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約皇后區法拉盛 王子街(Prince St.)「Iris Tea & Bakery」麵包店20日上午遭遇疑似存在精神問題的人士闖入滋擾，後者打碎店內一展品保護罩後逃走，造成一地玻璃碎渣，店主表示此人已是眾所周知的累犯，不止一次受其騷擾。

不願具名的麵包店老闆表示，事件發生在上午9時許，當時一名非洲裔女子徑直走入店內，將店門口處的蛋糕模型展品玻璃保護罩推倒在地，隨即步行走出店鋪逃走，留下一地玻璃碎渣，和錯愕的店員及顧客。

影片來源：麵包店提供

他還說，此事對麵包店而言並不是個案，店內已長期遭受盜搶的滋擾，不明人士進入取走麵包直接離開的「零元購」事件時有發生；雖然每次損失不算慘重，但全體店員早已深受其擾、苦不堪言，哪怕報警也不能阻止意外再次發生。

麵包店一位烘焙師表示，此次進店犯案的女子是「熟面孔」，其在早前已多次進入店內拿走未經付款的麵包，不僅舉止從容，且疑似患有精神疾病。烘焙師直言對當前不斷受到滋擾的狀況感到「無力」，認為社會上並沒有合理措施去防止有精神問題的人士擾亂治安及秩序，而是放縱其在社會上滋事。

紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

店老闆認為，若此現象沒有停止的趨勢，將來有愈演愈烈的可能，並上升到「打砸搶燒」的程度，希望政府各方能採取措施，並關注華人 社區治安狀況。