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半年4次 曼哈頓華埠花店又遭入店盜竊

記者劉梓祁／紐約報導
華埠芬芳海棠花鋪遭遇入店偷竊，警方到場調查。(記者劉梓祁／攝影)
華埠芬芳海棠花鋪遭遇入店偷竊，警方到場調查。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠包厘街孔子大廈下方、擁有超過40年歷史的芬芳海棠花鋪19日下午遭遇入店偷竊，竊賊偷走超過4000元現金後逃走，店主表示這已是半年內遇到的第四次店內行竊。

店主涂女士(Malen Tu)表示，偷竊發生在下午3時左右，當時所有員工外出，僅有自己留在店內整理花束，過後打算從放在辦公室的手提包中取出錢包購買午飯，但卻發現提包已經不見。

涂女士隨後與店員翻查監控錄像，發現她在店鋪內包裝花束時，一位非洲裔男子直接走入辦公室，拿走手提包便直接離開；涂女士說，竊賊犯案時從容淡定，不僅徑直走入辦公室，還把玩桌上的iPad，但後者未被偷走；她推測，竊賊應是十分熟悉花店和其周邊區域。

由於當日是與批發商的交易日，涂女士的提包內有超過4000元現金，隨後提包在孔子大廈保安亭旁的樓梯處被人發現，但包內物品已不翼而飛，嫌犯僅把錢拿走後丟下提包。

華埠芬芳海棠花鋪遭遇入店偷竊，警方到場調查。(記者劉梓祁／攝影)
華埠芬芳海棠花鋪遭遇入店偷竊，警方到場調查。(記者劉梓祁／攝影)

涂女士向市警五分局報案，至少五位警員到場調查並採集指紋證據，以作後續調查和追緝之用。

根據涂女士，這已是花店在過去半年內遭遇的第四次入店盜竊事件，去年夏天，有竊賊進店佯裝詢問價格，隨後趁其不備，搶走裝有數千元進貨費的提包；去年11月，有竊匪直接走入店內打開收銀機，拿走現金逃跑，當時店內有五名店員；今年情人節前夕，有幾位西語裔進店，假裝不斷詢問價格，同夥則試圖取走店內的LV手袋，最後被員工阻止。

事發後到場查看的紐約中華總商會會長李國威表示，近日華埠治安堪憂，原因之一為嫌犯在作案後不會面臨嚴重後果，他經營的店鋪也曾遇搶，嫌犯幾乎是大搖大擺走入店內，可以用猖狂來形容。

華埠芬芳海棠花鋪遭遇入店偷竊。(記者劉梓祁／攝影)
華埠芬芳海棠花鋪遭遇入店偷竊。(記者劉梓祁／攝影)

涂女士也直言華埠治安「可怕」，曾收到許多不要等到天黑才閉店的勸告，並表示將盡快更換顧客進店提示鈴，避免類似案件再發生。

儘管店內監控有記錄下竊賊犯案的全程，但警方建議店主暫時不予公開，避免對調查造成影響。

華埠 曼哈頓

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