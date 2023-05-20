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佯裝FedEx搶曼哈頓華埠音響店 非裔慣犯落網

記者張晨／紐約報導
非洲裔慣犯科普蘭落網。(市警提供)
非洲裔慣犯科普蘭落網。(市警提供)

紐約聯邦南區法院(United States Attorney for the Southern District of New York)、市警總局以及聯邦菸酒、槍械和爆炸物管理局(ATF)近日宣布，佯裝FedEx快遞員，持槍搶劫華埠老牌音響店並毆打店主的非洲裔嫌犯科普蘭(Iggal Copeland)已落網；該人前科累累，2018年曾在澤西城(Jersey City)涉嫌交易200袋海洛因被捕。

根據訴狀和法庭文件，4月21日早上7時30分左右，科普蘭和另一在逃嫌犯持槍進入了位於曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)的「堅尼聲燈」，兩人強行入店並試圖打開保險箱，期間還多次用搶柄毆打74歲業主的頭部。

期間業主72歲的妻子恰巧進入店內，其中一名搶匪將她拽倒在地，並用槍指著她的頭；該物業由業主一家擁有，一家人都住在同一棟樓的樓上，在行搶前，兩人已蹲點觀察許久。

為脅迫受害人停止呼叫，並打開保險箱的門，科普蘭威脅二人：「還想讓你的孫子女在下樓去上學的途中聽到喊聲嗎？少耍把戲，否則我也把他們一起殺了。」

佯裝FedEx持槍搶劫毆打華埠音響店七旬夫妻。(南區法院提供)
佯裝FedEx持槍搶劫毆打華埠音響店七旬夫妻。(南區法院提供)

在科普蘭作案期間，兩名西語裔清潔人員貝萊斯(Wilson Velez)和布拉沃(Jorge Bravo)聽到呼救聲音入店幫助，雖成功阻止搶案，但兩名嫌犯成功逃離；根據法庭文件，科普蘭和同夥開著贓車逃逸，作案後將車輛丟棄在布碌崙(布魯克林)。

業者兒子關康(Eric Kwan)在案發後表示，案件發生後，聯邦探員也上門取證，該案獲得不少破案資源，即使嫌犯在作案過程中，威脅要殺害家中孫輩的狂言，一家人也沒有想著搬家，「我們不會害怕這些自以為是的法外狂徒，他們會付出應有的代價」。

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)表示，歹徒甚至在犯案時說出了，會傷害上學路上的無辜孩童，這對於一個辛勤工作的移民家庭來說無異於飛來橫禍，該辦公室將積極對此類暴力罪案提出指控。

市警總局局長西維爾(Keechant L. Sewell)表示，聯邦和市警通力合作，打擊暴力犯罪並追繳非法槍枝；被告可能自食聯邦監獄服刑的惡果。

現年46歲的科普蘭來自新澤西州聯合城(Union City)，他被控犯下並合謀實施「霍布斯法」搶劫(Hobbs Act)兩項罪名，該聯邦法將以敲詐、搶劫或其他暴力方式干涉州際貿易的行為規定為犯罪，每項罪名最高可判處20年監禁；另有一項罪名是在暴力犯罪中使用和揮舞槍枝，最低判處七年，最高判處終身監禁。

暴力犯罪 華埠 保險

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