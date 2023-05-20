少年駭賭球軟體盜6萬個資 不法獲利200萬

紐約熱門賭球軟體被駭，6萬用戶個資被盜，少年犯遭聯邦起訴。 (記者張晨／攝影)

線上賭球軟體於近年在紐約州 合法化，一度受體育愛好者追捧，而一名18歲的威斯康辛州青少年，從去年底竊取了6萬個帳戶的登錄信息，並藉此盜取用戶帳戶資金近60萬元；該名青少年面臨線上詐欺、身分盜竊等重罪，若成立，恐面臨最高20年監禁。

聯邦檢察官 18日表示，18歲的加里森(Joseph Garrison)被指控網絡攻擊竊取了6萬個「DraftKings」帳戶的登錄信息，然後出售這些信息，幫助購買者竊取帳戶資金。

檢察官說，加里森總共幫助其他人從1600名用戶那裡盜取了60萬元，其中至少有30個帳戶用戶居住在紐約。

根據起訴書，加里森曾向一個同謀吹噓「詐騙太有趣了」，並說他「被這些帳戶中的金額迷的眼花繚亂。」

今年年初，一名聯邦臥底從以11元的價格，從加里森處購買了兩個帳戶的登錄信息，並獲得了如何竊取帳戶資金的指示和截圖。

執法部門在2月搜查加里森的家時，發現了攻擊程序和包含近4000萬個用戶名和密碼組合的文件；起訴書稱，調查人員還在加里森的手機 上，發現他與同謀討論犯罪的對話信息。

據稱，加里森在一條信息中吹噓自己擅長憑證填充攻擊，說他喜歡這樣做，並認為永遠不會被抓住。

起訴書稱，加里森向警方承認了他因此獲利了80萬元，但當局在他的手機裡發現，加里森因此獲利了約近200萬元。

目前他被控合謀線上欺詐，非法入侵未經授權訪問的設備、電信欺詐和身分盜竊等重罪；如果罪名成立，將面臨最高20年的監禁。