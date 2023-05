華埠七旬夫妻遭毆打 嫌犯佯裝FedEx快遞員持槍搶劫

佯裝FedEx持槍搶劫毆打華埠音像店七旬夫妻。(南區法院提供)

紐約聯邦南區法院(United States Attorney for the Southern District of New York)、市警總局以及聯邦酒煙槍枝和爆炸物管理局(ATF)18日晚宣佈,佯裝FedEx快遞員,持槍搶劫毆打華埠老牌音像店七旬夫妻店主的非洲裔嫌犯科普蘭(Iggal Copeland)已於同日落網;該人前科累累,2018年就在澤西城(Jersey City)因涉200袋海洛因交易被捕。

根據訴狀和法庭文件,4月21日早上7時30分左右,科普蘭和另一在逃嫌犯持槍進入了位於堅尼路的「堅尼聲燈」,兩人逼進里屋並試圖打開保險 箱,期間還多次用搶柄擊打74歲業主的頭部。

而業主72歲的妻子此時進入店內,其中一名搶匪即衝去將她拽倒在地,並用槍指著她的頭;由於該物業屬於店主一家,所以一家人均居住在樓上,在實施搶劫前,二人已經蹲點許久。

期間為脅迫受害人停職嚎叫,科普蘭威脅二人說,「別喊了,打開(保險箱的)門……還想讓你的孫輩下來上學時聽到(你的)喊聲嗎?少耍把戲,我要殺了這人的孫子。」

聽到喊聲的兩名西語裔清潔人員貝萊斯(Wilson Velez)和布拉沃(Jorge Bravo)聞訊而來,干預阻止了搶劫,但仍在嫌犯二人逃脫;文件指,科普蘭和同夥開著被盜車牌的車逃逸,案發後被遺棄在布碌崙(布魯克林)。

業者兒子關康(Eric Kwan)在案發後表示,案件發生後,聯邦探員也上門了解取證,該案也得到了超出轄區案件所能獲得的最大破案資源;而即使嫌犯在搶劫時說出了殺害家中孫輩的狂言,關家也沒有想著搬離原址暫避風頭,「我們不會害怕這些自以為是的法外狂徒,他們會付出應有的代價。」

聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示,歹徒甚至在犯案時說出了,會傷害上學路上的無故孩童,這對於一個辛勤工作的紐約移民家庭來說無異於飛來橫禍,我的辦公室將積極對此類暴力罪案提出指控。

市警總局局長西維爾(Keechant L. Sewell)表示,聯邦和市警的又一次通力合作,打擊暴力犯罪 並追繳非法槍支 ;被告現很可能自食聯邦監獄服刑的惡果。