華埠七旬夫妻遭毆打 嫌犯佯裝FedEx快遞員持槍搶劫
紐約聯邦南區法院(United States Attorney for the Southern District of New York)、市警總局以及聯邦酒煙槍枝和爆炸物管理局(ATF)18日晚宣佈，佯裝FedEx快遞員，持槍搶劫毆打華埠老牌音像店七旬夫妻店主的非洲裔嫌犯科普蘭(Iggal Copeland)已於同日落網；該人前科累累，2018年就在澤西城(Jersey City)因涉200袋海洛因交易被捕。
根據訴狀和法庭文件，4月21日早上7時30分左右，科普蘭和另一在逃嫌犯持槍進入了位於堅尼路的「堅尼聲燈」，兩人逼進里屋並試圖打開保險箱，期間還多次用搶柄擊打74歲業主的頭部。
而業主72歲的妻子此時進入店內，其中一名搶匪即衝去將她拽倒在地，並用槍指著她的頭；由於該物業屬於店主一家，所以一家人均居住在樓上，在實施搶劫前，二人已經蹲點許久。
期間為脅迫受害人停職嚎叫，科普蘭威脅二人說，「別喊了，打開(保險箱的)門……還想讓你的孫輩下來上學時聽到(你的)喊聲嗎？少耍把戲，我要殺了這人的孫子。」
聽到喊聲的兩名西語裔清潔人員貝萊斯(Wilson Velez)和布拉沃(Jorge Bravo)聞訊而來，干預阻止了搶劫，但仍在嫌犯二人逃脫;文件指，科普蘭和同夥開著被盜車牌的車逃逸，案發後被遺棄在布碌崙(布魯克林)。
業者兒子關康(Eric Kwan)在案發後表示，案件發生後，聯邦探員也上門了解取證，該案也得到了超出轄區案件所能獲得的最大破案資源；而即使嫌犯在搶劫時說出了殺害家中孫輩的狂言，關家也沒有想著搬離原址暫避風頭，「我們不會害怕這些自以為是的法外狂徒，他們會付出應有的代價。」
聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，歹徒甚至在犯案時說出了，會傷害上學路上的無故孩童，這對於一個辛勤工作的紐約移民家庭來說無異於飛來橫禍，我的辦公室將積極對此類暴力罪案提出指控。
市警總局局長西維爾(Keechant L. Sewell)表示，聯邦和市警的又一次通力合作，打擊暴力犯罪並追繳非法槍支；被告現很可能自食聯邦監獄服刑的惡果。
現年46歲的科普蘭來自新澤西州聯合城(Union City)，他被控犯有，並合謀實施「霍布斯法」搶劫(Hobbs Act)兩項罪名，該聯邦法將以敲詐、搶劫或其他暴力方式乾涉州際貿易的行為規定為犯罪，每項罪名最高可判處20年監禁；令有一項罪名是在暴力犯罪中使用和揮舞槍支，最低判處七年，最高判處終身監禁。
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