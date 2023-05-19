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涉殺女友華男 獄中精神輔導跳樓亡

記者顏潔恩／紐約報導
趙如埠在去年底涉嫌在位於日落公園的家中持刀殺害女友。圖為兩人同住的地下室。(本報檔案照)
趙如埠在去年底涉嫌在位於日落公園的家中持刀殺害女友。圖為兩人同住的地下室。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)華男趙如埠(Zhao, Rubu)去年底涉嫌在日落公園家中殺害女友，被捕後關押在雷克島(Rikers Island)監獄中；近期傳出在接受精神輔導期間，從八樓一躍而下，不治身亡。

去年12月13日，52歲的趙如埠在家中與同住的48歲華裔女友吵架，口角升級成肢體衝突，趙如埠拿刀捅死對方，遭控謀殺、非法持有武器等罪名；被捕後，他一直關押在雷克島監獄，原定於本月31日出席庭訊，不料卻傳出輕生消息。

據了解，14日趙如埠在島上的George R. Vierno中心接受「加速臨床治療計畫」(PACE)治療時，從八樓一躍而下，顱骨破裂，16日晚在艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)內宣告不治死亡，成為今年第二個在雷克島監獄的死亡者；該計畫自2015年推出，是專門通過懲教系統，提高監獄內精神病患的心理保健質量而提供的服務。

由於大樓裡有大批精神患者囚犯出入，PACE單位應有比普通監獄更高程度的安全監控，但據一名匿名人士稱，趙如埠並不在自殺監視的名單上，允許在單位內走動，事發前他將腿伸到頂層樓梯間的欄杆上擺動，結果整個人垂直落下，頭先著地。

「我對趙先生的離世感到悲痛，對他的家人表示哀悼」，市懲教局(DOC)局長莫利納(Louis Molina)表示，我們將獄友的健康、安全擺在第一位，現在正展開全面調查，以確定這起不幸事件是如何發生的；初步調查顯示，趙如埠是14日下午2時18分發生意外，但直到兩天後的16日凌晨12時06分，有人才向市懲教局報告此事。

當局行事極不透明，令人權團體HALTSolitary的成員Victor Pate不滿表示，「這類的情況什麼時候才要停止，趙如埠明明可以還活著」；他認為靠監獄來滿足心理健康需求，註定會失敗，可從來沒有一個當權者做過正確的決定，緩解這些危機。

監獄 日落公園 布碌崙

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