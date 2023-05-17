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紐約客談／華社治安差 保釋法眾矢之的

紐約客談

華人社區的治安自疫情後便急劇惡化，入店行竊、當街搶劫和持刀槍行兇的事件，早已成為「例牌」，民眾和商家除了感嘆治安每況愈下，早已對現況心力交瘁卻又無門改變，有人甚至已經把偷竊造成的損失，納入了日常經營的流水中。

談及紐約逐漸成為「罪惡都市」的原因，不可否認其是一個複雜問題，可以挪用許多因素來解釋。如經濟衰退，紐市經濟在過去幾年遭受重創，尤其在疫情期間，導致失業率上升和貧困加劇；又比如社會動盪導致的示威活動，部分人採取暴力行為，進一步加劇了治安問題；再比如警察與社區的緊張關係，一些關於警察與非洲裔等少數族裔的暴力事件，導致了警察與社區之間的緊張關係，從而讓一些人不信任警察。

治安惡化的原因很多，也可能是多種因素共同作用的結果，但與疫情一同冒起的「保釋法」成為眾矢之的。自州府實施刑事司法改革後，輕罪和非暴力重罪的現金保釋被取消，警察對被指控輕罪和E級重罪的嫌犯開具出庭通知，而不是羈押；同時針對其他部分重罪，法官也可設置一定限度、金額不高的保釋金。

許多人將其稱為給違法者提供「零成本」犯罪機會的依據：只要是有心做惡之人，一旦知道自己即使被捕也可以通過低門檻的條件釋放、獲得自由，便會放手去做，給社區增加許多不安定因素。儘管社區時常就是否應該削減警方經費爭論，但有人表示此角度實則失焦，因為不管警方有錢與否，如果嫌犯抓又放，社會治安則始終無法安寧。

因此，要想華社恢復安全，就必須先讓壞人「無法可依」。

警察 疫情 華人

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