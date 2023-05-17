小商家連遇偷搗搶 曼哈頓華埠治安敗壞

一名在華埠工作的西語裔員工遭遇入室盜竊。（受訪者提供）

曼哈頓華埠 茂比利 街(Mulberry St.)一間紀念品店員工，日前遭遇竊賊入店行竊，，錢包被竊空不久後便收到信用卡 盜刷通知；事件發生三日後，華埠另一間由孟加拉裔人士經營的禮品店，也遭到非洲裔蒙面男子進店騷擾。對此，業者紛紛苦嘆華埠治安每況愈下、搶匪和盜賊防不勝防。

茂比利街一間紀念品店員工日前遭遇竊賊入店行竊。(記者劉梓祁／攝影)

位於華埠茂比利街的「一元多」紀念品店員工伍韓娜(Hannah Ng)，本月12日下午在收銀台後方整理貨架時，遇到不明人士進店竊走錢包內的所有財物。伍韓娜回憶表示，當日下午3時至4時之間，自己在靠近店門旁的收銀台後整理貨物，錢包放在收銀台一側；貨物整理完畢後，便開始招呼顧客和處理其他工作，不料卻突然收到信用卡消費提醒，這才發現雖然錢包還在，打開後卻已經空空如也。

西語裔員工遭遇入室盜竊過程。（受訪者提供）

隨後伍韓娜與店主查看監控錄像，發現就在其背對收銀台時，店內走進一位無法辨識的不明人士，快速取走錢包內的所有財物後留下錢包離開。伍韓娜表示，此次被盜走的不僅有數百元現金，還包括糧食券、保險卡和駕駛執照等證件，可謂是損失慘重。伍韓娜還說，在小偷得手後十幾分鐘內，自己就收到了數額超過3000元的信用卡消費提醒，地址來自蘇荷區(SoHo)，但所幸設有大額消費保護，未能讓付款通過。

同樣位於茂比利街的地下批發店也同樣遭竊。(記者劉梓祁／攝影)

意識到錢包失竊後，伍韓娜聯繫華埠市警五分局報案，隨後便開始處理各證件的補辦事宜。事後談及此意外，伍韓娜認為嫌犯必定高度熟悉華埠和當地店鋪，因為其十分清楚店內格局和自己物品的擺放習慣。她也將此意外稱為華埠治安縮影，由於華人社區治安每況愈下，在華埠街頭出現的不明人士也愈來愈多，小商家被偷、搶事件屢見不鮮。

由孟加拉裔經營的禮品店遭到非洲裔蒙面男子騷擾。（讀者提供）

同樣位於茂比利街的「大建新」肉類及家禽批發店主朱先生表示，當前偷盜行為是華埠商家面臨的最棘手問題，月前才有西語裔員工遭遇入室盜竊。此員工Lois Jaramillo表示，在3月底，一名蒙臉人士徑直走入位於地下的店內，偷走自己的書包後便直接離去；包內不僅有1200元現金，還有自己家人所有的移民相關文件正本，給自己和家人的身分狀態帶來了極大影響。

遭竊紀念品店收銀台。(記者劉梓祁／攝影)

伍韓娜遭到偷竊三日後，華埠一間由孟加拉裔經營的禮品店遭到非洲裔蒙面男子的惡意騷擾，從店外一直惡語謾罵至店內，並將擺放在店外的貨架全部推倒，包括太陽鏡在內的許多貨品被毀。事發時間為15日下午2時許，店主Kamrul Islam表示當即撥打了911，但直到3時後才有人接聽。

由孟加拉裔經營的禮品店遭到非洲裔蒙面男子騷擾。（讀者提供）

民主黨65D區領袖于金山表示，自疫情爆發後，社會和執法機構對「偷盜搶」的管理太鬆，導致公然盜竊和搶劫的猖獗如家常便飯一般；雖然很多政治人物認為是貧窮導致，但兩者並沒有直接關係，真正的原因是法律規範的失效，應當收緊保釋制度。