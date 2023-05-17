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涉12起槍案 布碌崙32幫派分子落網

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂、紐約市長亞當斯、市警總局局長西維爾16日宣布，32名幫派分子落網。（市長辦公室提供）
布碌崙地區檢察官蔣莎樂、紐約市長亞當斯、市警總局局長西維爾16日宣布，32名幫派分子落網。（市長辦公室提供）

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant L. Sewell)16日宣布，逮捕活躍於弗萊布許(Flatbush)、東弗萊布許(East Flatbush)、卡納西(Canarsie)的32名幫派成員；這些幫派涉及12起槍擊案，造成一死13傷，被控高達140項罪名，最嚴重包括預謀殺人。

落網的幫派成員分別來自「8 Trey Crips」和其隸屬的分支「9 Ways gang」，被捕的32人中有男有女，最小19歲，多數是20歲出頭的年輕人，甚至包括兩名饒舌歌手，分別是外號「Rapper Sheff G」的Michael Williams、人稱「Sleepy Hallow」的Tegan Chambers。

他們幾次試圖除掉其他幫派「Folk Nation Gangster Disciples」、「ICG Babiiez」成員時，涉及槍擊案、非法持槍、槍擊過程中偷車、謀殺、幫派鬥爭、魯莽危害等罪名。

警方搜出大量嫌犯使用的槍械。（市長辦公室提供）
警方搜出大量嫌犯使用的槍械。（市長辦公室提供）

從2019年3月起，幫派間為搶奪地盤的打鬥引發12起槍擊案、27起暴力事件，造成一人死亡、13人受傷，其中三人是無辜的市民，警方在調查過程中發現嫌犯們共使用37種槍械武器；大多的暴力案件都被監控錄像所拍攝，也有嫌犯在社群媒體、短信中炫耀、以及描述案發經過。

「隨著步入夏季，我相信此次成功取締幫派成員的行動將對公共安全帶來正面的影響」，蔣莎樂表示，槍枝暴力已讓社區恐慌多年，造成無數的人受傷；令人心痛的是，其中的一些暴力行動是年輕的音樂人用其靠才華賺的錢，所煽動出來的。

「自市府成立的第一天起，我們便專注於杜絕槍枝暴力所帶來的危害」，亞當斯說，這項起訴書應被所有人視為警示，「沒有人可以凌駕於法律之上，如果你在紐約市犯罪，一定會被繩之於法。」

幫派 槍擊 亞當斯

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