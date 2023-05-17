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JFK機場坐到黑車 10元車資變200

記者顏潔恩／紐約報導
華康會日前邀請警員在史島舉辦安全講座。(華康會提供)
華康會日前邀請警員在史島舉辦安全講座。(華康會提供)

紐約甘迺迪機場(JFK Airport)日前再度發生無照出租車非法載客事件，有亞裔乘客坐上「黑車」後遭恐嚇勒索，最終給了更多的車費了事；華人健康協會日前請來華警舉辦社區安全講座，提到旅遊限制解封後，出入境的民眾愈來愈多，自己和身邊人都應熟悉有關情況、加以提防。

JFK機場警員沈毅提到，目前在JFK機場的一號、四號航站樓出現「黑車」蹤影，不久前一名20多歲的亞裔旅客，從韓國抵達機場後，遇到同為亞裔的出租車司機，對方一開始只要價十塊錢；旅客欣然答應，不料行李搬到後車廂後，對方隨即變臉，獅子大開口索要200元。儘管想一走了之，但旅客怕行李拿不回來，只好被迫付款，他後來查了目的地的地址，發現從機場開去才五分鐘路程，結果被坑200元，後悔莫及。

隨著旅遊旺季的到來，加上疫情消退很多人回鄉探親，出入境的民眾增多，這類以便宜價格招攬生意的手段，又開始盛行；沈毅提醒，全部航站樓都有市出租車暨禮車管理局(TLC)設立的正規出租車運營點，民眾搭車可向他們要價或使用正規的網約車，不要貪小便宜反而虧大本。

纽新航港局警佐劉家坤也說，最近在機場、長途巴士站等地丟失錢包、護照、行李的事件頻發；民眾若遺失物品，首先可撥打911報警，若需進一步跟進，可致電航港局的中文投報電話(201) 239-3500洽詢。

機場 租車 亞裔

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