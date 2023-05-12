布碌崙2亞裔外賣郎遭劫 同夥歹徒所為

布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)市警90分局轄區內近日連續發生兩起亞裔 外賣郎遭劫案，為送餐途中遭持槍歹徒搶劫，警方認為劫案是同一伙劫匪所為。警方已公布嫌犯照片，希望目擊者，以及知曉劫匪身分和下落者提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

根據警方報告，其中一起案件發生在4月26日，大約中午12時50分，一名31歲的亞裔男性在洪堡街124號(124 Humboldt Street)送外賣時，兩名歹徒向他靠近，其中一人亮出一把槍，然後搶走了食物和大約45元現金。劫匪得手後，迅速逃離現場。受害的亞裔外賣郎沒有受傷。

另一起案件發生在5月1日凌晨0時10分。一名30歲的亞裔男子在斯科爾斯街186號(186 Scholes Street)送外賣時，兩名歹徒向他靠近，其中一名歹徒拿出一把槍，然後搶走了外賣郎的一部手機 和鑰匙，隨即逃離現場。受害的亞裔外賣郎未受傷。

根據警方提供的嫌犯圖片，兩名嫌犯都是男性，深膚色，都戴口罩，身穿連帽外套。一名嫌犯身穿黑色外套，灰色褲子；另一名嫌犯身穿灰色褲子，黑色褲子。