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布碌崙2亞裔外賣郎遭劫 同夥歹徒所為

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)
布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)市警90分局轄區內近日連續發生兩起亞裔外賣郎遭劫案，為送餐途中遭持槍歹徒搶劫，警方認為劫案是同一伙劫匪所為。警方已公布嫌犯照片，希望目擊者，以及知曉劫匪身分和下落者提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

根據警方報告，其中一起案件發生在4月26日，大約中午12時50分，一名31歲的亞裔男性在洪堡街124號(124 Humboldt Street)送外賣時，兩名歹徒向他靠近，其中一人亮出一把槍，然後搶走了食物和大約45元現金。劫匪得手後，迅速逃離現場。受害的亞裔外賣郎沒有受傷。

另一起案件發生在5月1日凌晨0時10分。一名30歲的亞裔男子在斯科爾斯街186號(186 Scholes Street)送外賣時，兩名歹徒向他靠近，其中一名歹徒拿出一把槍，然後搶走了外賣郎的一部手機和鑰匙，隨即逃離現場。受害的亞裔外賣郎未受傷。

根據警方提供的嫌犯圖片，兩名嫌犯都是男性，深膚色，都戴口罩，身穿連帽外套。一名嫌犯身穿黑色外套，灰色褲子；另一名嫌犯身穿灰色褲子，黑色褲子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)
布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)
布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)
布碌崙兩名亞裔外賣郎分別遭同一夥歹徒搶劫。(警方提供)

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