我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

識破顧客用假鈔 華裔洗衣店反遭鬧事

記者顏潔恩／紐約報導
警員向受害者錄取口供，LCP隊員也趕到現場協助。(LCP提供)
警員向受害者錄取口供，LCP隊員也趕到現場協助。(LCP提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一間華人經營洗衣店日前遭顧客使用假幣付款，被識破後叫來朋友到現場威脅鬧事，並反誣是店主給的假幣，所幸將錢還回去後才沒有把事情鬧大；轄管當地的市警61分局目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於10日下午1時左右，在位於U大道交東12街的一家華人經營洗衣店內；據老闆娘趙女士指出，當時丈夫還在家中，就她一人在店裡看管，一名外族裔男子進來表示要代洗服務，她稱重後按照標準計算，費用不到10元，跟對方講價後他掏出一張50元鈔票。

趙女士接過鈔票後，看著上面泛著白光、圖案紋路極不清晰，立即就識破是張假鈔，隨後又用驗鈔筆畫了一下，黑色的筆跡令她更加確定；她隨即跟對方對峙，表示不接受這張鈔票，不料男子暴跳如雷，在店裡大鬧起來。

趙女士回憶起當時的情況，形容男子身型高大魁梧、叫喊得很大聲，嚇得她趕緊叫來丈夫幫忙；過程中，男子強調自己給的錢是真的，並反誣是店家換了一張假的鈔票，要她給回原本的錢，後來還試圖動手搶回丈夫手中拿著的假幣。

男子還打電話叫來幾名朋友，不停威脅著夫婦倆，趙女士見狀讓丈夫趕緊把鈔票還給對方，怕將事情鬧大，結果男子拿回錢後還是不走，硬是在門口繼續吵鬧；約十幾分鐘後，男子的七、八名朋友到場，後來看了趙女士手機裡的監控錄像，確認其將原本的鈔票還回後，一班人才默默離開。

趙女士說，他們開業四年多，首次碰見這回事，認為對方看她英文不好、又孤身一人在店裡，以為用假幣行騙會得逞，呼籲其他人要多加留意。

案發後，趙先生立即報警求助，並撥電通知以羊頭灣華人居民組成的「本地社區巡邏隊」(LCP)，不過趕到時對方已不見蹤影；市警61分局目前已介入調查，呼籲知情民眾、或者遭遇類似情況的商家積極報案。

華人 布碌崙 手機

上一則

紐約客談／人口凋零 華埠應設法吸引居民

下一則

「阿拉丁」9周年 印裔擔綱里程碑 主演馬利克、納拉揚圓夢

延伸閱讀

西國男子老屋牆壁挖到六罐鈔票 想用卻早過期

西國男子老屋牆壁挖到六罐鈔票 想用卻早過期
自認日子過很好…俄勒岡男在公路狂撒20萬元鈔票

自認日子過很好…俄勒岡男在公路狂撒20萬元鈔票
布魯克林LCP羊頭灣巡邏 商家投訴盜竊嚴重

布魯克林LCP羊頭灣巡邏 商家投訴盜竊嚴重
日本札幌回收場撿到千萬日圓 14個人憑空出現想認領

日本札幌回收場撿到千萬日圓 14個人憑空出現想認領
金氏紀錄認證「最矮狗」和1張美元鈔票差不多高

金氏紀錄認證「最矮狗」和1張美元鈔票差不多高

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效