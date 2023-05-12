識破顧客用假鈔 華裔洗衣店反遭鬧事

警員向受害者錄取口供，LCP隊員也趕到現場協助。(LCP提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣一間華人 經營洗衣店日前遭顧客使用假幣付款，被識破後叫來朋友到現場威脅鬧事，並反誣是店主給的假幣，所幸將錢還回去後才沒有把事情鬧大；轄管當地的市警61分局目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於10日下午1時左右，在位於U大道交東12街的一家華人經營洗衣店內；據老闆娘趙女士指出，當時丈夫還在家中，就她一人在店裡看管，一名外族裔男子進來表示要代洗服務，她稱重後按照標準計算，費用不到10元，跟對方講價後他掏出一張50元鈔票。

趙女士接過鈔票後，看著上面泛著白光、圖案紋路極不清晰，立即就識破是張假鈔，隨後又用驗鈔筆畫了一下，黑色的筆跡令她更加確定；她隨即跟對方對峙，表示不接受這張鈔票，不料男子暴跳如雷，在店裡大鬧起來。

趙女士回憶起當時的情況，形容男子身型高大魁梧、叫喊得很大聲，嚇得她趕緊叫來丈夫幫忙；過程中，男子強調自己給的錢是真的，並反誣是店家換了一張假的鈔票，要她給回原本的錢，後來還試圖動手搶回丈夫手中拿著的假幣。

男子還打電話叫來幾名朋友，不停威脅著夫婦倆，趙女士見狀讓丈夫趕緊把鈔票還給對方，怕將事情鬧大，結果男子拿回錢後還是不走，硬是在門口繼續吵鬧；約十幾分鐘後，男子的七、八名朋友到場，後來看了趙女士手機 裡的監控錄像，確認其將原本的鈔票還回後，一班人才默默離開。

趙女士說，他們開業四年多，首次碰見這回事，認為對方看她英文不好、又孤身一人在店裡，以為用假幣行騙會得逞，呼籲其他人要多加留意。

案發後，趙先生立即報警求助，並撥電通知以羊頭灣華人居民組成的「本地社區巡邏隊」(LCP)，不過趕到時對方已不見蹤影；市警61分局目前已介入調查，呼籲知情民眾、或者遭遇類似情況的商家積極報案。