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打擊慣犯盜竊項目 擴至阿斯托利亞

記者鄭怡嫣／紐約報導
凱茲宣布打擊慣犯盜竊項目將擴展至阿斯托利亞。（凱茲辦公室提供）
凱茲宣布打擊慣犯盜竊項目將擴展至阿斯托利亞。（凱茲辦公室提供）

皇后區商家受到騒擾案件頻傳，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)9日聯合市警等宣布，繼法拉盛之後，即日起將在阿斯托利亞(Astoria)啟動「商家商業改進項目」(Merchants Business Improvement Program)，商家在慣犯再次入店偷竊或騷擾時，可直接報警要求警方抓人。

該項目2021年6月起首先在皇后區牙買加(Jamaica)施行，今年4月底則在法拉盛推廣，目前當地已有39家商家登記了該項目，9日則再次拓展至阿斯托利亞地區。

凱茲介紹，已登記該項目的商家，若遇嫌犯首次作案，在報警後，警方會將證據及報告呈交至地檢辦公室，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)。之後，當該名嫌犯再次進入這家商店行竊或騷擾，或僅是再次靠近店家，商家便可直接報警抓人並起訴嫌犯。

數據顯示，此前在牙買加，共有25名商家登記了該項目，有23名嫌犯收到刑事入侵通知，其中有三人又再次進入同一家商店，遭到警方逮捕。

管轄當地的114分局局長高爾曼(Kenneth S. Gorman)說，分局聽取了西皇后區商家的意見，表示公共安全是社區與警局應共同承擔的責任，該計畫是免費的，所有轄區內的商家皆可登記；商家可致電114分局總線(718)626-9311、聯絡社區協調警員(NCO)登記。

皇后區 法拉盛 檢察官

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