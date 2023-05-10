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查獲非法文物倒賣 白艾榮歸還中國隋唐石雕

記者胡聲橋／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮將兩件隋唐石雕歸還中國。(白艾榮辦公室提供)
曼哈頓地區檢察官白艾榮將兩件隋唐石雕歸還中國。(白艾榮辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)9日將兩件隋唐時期的墓台(funerary platform)石雕歸還中國，這兩件文物的總價值近350萬元；移交儀式9日在中國駐紐約總領事館舉行。

根據曼哈頓地檢的調查，20世紀90年代初，盜賊將這兩件可追溯至公元7世紀的文物從中國一座墳墓中切割下來，並將其偷運出國。從1998年到今年被曼哈頓地檢辦公室查封之前，這兩件文物被不法收藏家懷特(Shelby White)租借給大都會藝術博物館並存放於此。

今年初，曼哈頓地檢辦公室完成了對懷特所購文物的刑事調查，共查扣了來自10個國家的89件古物，總價值近6900萬元。9日，在中國駐紐約總領事館舉行的歸還儀式上，這兩件隋唐石雕在總領事黃屏的見證下歸還給了中國。黃屏說，文化遺產體現了人類的智慧和創造力，讓過去和現在之間產生聯繫，也是連接不同國家和文化的重要橋樑；「正因如此，我們將打擊侵犯文化遺產作為神聖使命。」

這兩件石雕描繪了祆教(拜火教)的主題故事，其中包括在地獄裡殺死惡魔的良魔，淨化人身的狗，以及戴著面具，身穿羽毛斗篷的聖火看守者；兩件文物重達1000多磅，其中一件被查扣前，已經在博物館的儲存區存放了25年，而且從未展出過；這件石雕也從未被清洗過，上面結滿了污垢，印證了其來源非法。

據統計，白艾榮擔任曼哈頓地區檢察官期間，文物走私組(Antiquities Trafficking Unit)共歸還了來自19個國家的950件文物，總價值為1億6500萬元。自從文物走私組設立以來，一共將2450件文物歸還到了24個國家，總價值為2億3000萬元。

曼哈頓 博物館 白艾榮

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