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低收入現金援助申請暴增 紐約市府處理大延宕

記者劉梓祁／紐約報導
市社會服務局代局長帕克表示，市府的處理現金援助申請仍然大幅延宕，逾期申請已近4萬件。（市議會提供）
市社會服務局代局長帕克表示，市府的處理現金援助申請仍然大幅延宕，逾期申請已近4萬件。（市議會提供）

紐約市社會服務局(Department of Social Services)代理局長帕克(Molly Park)日前在市議會作證時表示，低收入紐約居民的現金援助(Cash Assistance)申請需求正在迅速增長，但市府的處理申請仍然大幅延宕，逾期申請已近4萬件。

數據顯示，相較於疫情前，市社會服務局所收現金援助申請數量增加了43％，原因在於疫情期間收入下降導致申請人數迅速增加；儘管需求大幅增長，社會服務局下屬負責管理現金援助和糧食券援助計畫(SNAP)的人力資源管理局(Human Resources Administration)仍在面臨申請積壓的問題。帕克表示，截至2日，逾期的現金援助案件已超過3萬9232件，包括申請和重新認證的逾期糧食券援助申請有1908件。

民主黨市議員則表示，市府人員短缺導致食品和現金援助等必要服務受到影響；而且，市府實施的全市性預算削減措施，使得有效管理福利分配變得更加困難，並有可能威脅到其他部門服務提供，包括長者餐飲配送等；市議長歐德思(Adrienne Adams)說，糧食券和其他人力資源局管理的項目存在延宕問題，使太多人無法獲得一貫依賴的福利，很明顯是因為削減預算影響了服務，因此必須通過調高預算來解決問題。

歐德思指出，根據執行預算，人力資源局2024財年的預算為110億元，比亞當斯政府在初步預算中首次提出的金額多出3億元，但比當前2023財年已採納的預算少約3億元。

根據涵蓋了2023財年前四個月數據的初步市長管理報告(Preliminary Mayor’s Management Report)，糧食券援助計畫的及時處理率在此期間下降至42％，2022財年同一時期的處理率為71％。報告分析指，「申請數量以空前的速率增加、推遲重新認證的聯邦豁免期結束和由於自然離職和退休導致的人員減少」是導致這一現象的原因。

帕克表示，社會服務局正在處理速度上做出提升，並招募更多工作人員、增加技術方面的投資，但人力資源局仍面臨嚴重人員短缺問題，其當前人數為1萬334人，雖然今年預算編制為1萬2486人，但根據執行預算，在即將到來的2024財年，人數將降至1萬2132人。

需要幫助的居民接受援助。（取自人力資源管理局推特）
需要幫助的居民接受援助。（取自人力資源管理局推特）

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