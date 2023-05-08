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23歲華裔女大生抑鬱自殺 社區捐款

記者顏潔恩／紐約報導
憂鬱症華女自殺離世，開平同鄉會捐贈墓地。(馬嫦芳提供)
憂鬱症華女自殺離世，開平同鄉會捐贈墓地。(馬嫦芳提供)

紐約市一名品學兼優的23歲華裔女子，因飽受憂鬱症折磨多年，上個月底在曼哈頓一家酒店自殺身亡，留下生前與其相依為命的母親；母親因失去生命中的唯一支柱，目前狀態很不穩定，得知此事的紐約華裔僑團發動捐款活動，希望從金錢層面提供一些幫助，當務之急先處理死者的後事。

消息指出，23歲的龔愛麗絲(Alice Kung，姓名皆音譯)祖籍廣東台山，是一名大學三年級生，她的母親黃女士於1999年從中國移民來美；一名匿名人士透露，認識他們以來就知道母女倆相依為命，住在曼哈頓，身邊沒有其他親近的家屬。

社區人士說，儘管龔愛麗絲是一名聰明好學的孩子，可她多年前便患有憂鬱症，精神狀態不穩定；4月27日，她瞞著母親去到曼哈頓一家酒店開房，黃女士發現她失蹤後四處尋找，當警察在酒店找到人時她已自殺身亡，對於死因、自殺緣由，警方還在調查中。

黃女士現在承受著白髮人送黑髮人的痛苦，還未準備好向公眾談起女兒；不過，噩耗傳到紐約白沙同鄉會後，會長馬嫦芳出於人道主義開始向各界發動籌款，鼓勵大家幫助黃女士度過難關；目前，籌款活動得到紐約斗山同鄉總會、開平同鄉總會、三益公所、以及眾多社區民眾的響應，其中白沙同鄉會已捐贈500元，開平同鄉會為死者捐贈一塊墓地，希望她得以安息。

捐贈活動仍在進行中，馬嫦芳呼籲有能力的人伸出援手，幫助減緩黃女士的悲痛，可撥電(646)-431-7535與馬嫦芳取得聯繫。

市府數據顯示，紐約市每16個小時便有一人死於輕生，若有身邊的人正遇到心理健康問題，請出動求助獲得相關援助，可撥打熱線888-692 9355或瀏覽nyc.gov/nycwell了解詳情。

曼哈頓 紐約市 華裔

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