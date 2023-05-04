按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊

男嫌按門鈴，趁著主人查看時繞到後門入內盜竊。(市警提供)

皇后區 近日出現一新入室盜竊方式，嫌犯先敲房屋前門，吸引主人注意，再透過側門或者後門進入屋內盜竊，目前市警公布男嫌照片，希望民眾提供線索。

根據市警，4月19日下午2時45分左右，男嫌靠近蘇厄德大道(Seward Ave)交234街的一住所處，敲了前門，趁主人開門查看時，直接跑到房屋側門，強行進入後拿走屋內現金，而後沿蘇厄德大道向東逃跑。

同日下午5時，該男嫌在法拉盛 156街交卡米亞大道(Kalmia Avenue)的一住所處打算故技重施，按門鈴後跑到住宅後門，幸得主人及時發現，男嫌見狀從後院逃走。

根據警方公布的照片，男嫌最後一次出現時著深色襯衫和褲子，穿一雙黑白相間的鞋，戴著藍色帽子，斜背黑色包。

警方提醒民眾留意，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。