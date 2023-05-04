我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊

記者高雲兒／紐約報導
男嫌按門鈴，趁著主人查看時繞到後門入內盜竊。(市警提供)
男嫌按門鈴，趁著主人查看時繞到後門入內盜竊。(市警提供)

皇后區近日出現一新入室盜竊方式，嫌犯先敲房屋前門，吸引主人注意，再透過側門或者後門進入屋內盜竊，目前市警公布男嫌照片，希望民眾提供線索。

根據市警，4月19日下午2時45分左右，男嫌靠近蘇厄德大道(Seward Ave)交234街的一住所處，敲了前門，趁主人開門查看時，直接跑到房屋側門，強行進入後拿走屋內現金，而後沿蘇厄德大道向東逃跑。

同日下午5時，該男嫌在法拉盛156街交卡米亞大道(Kalmia Avenue)的一住所處打算故技重施，按門鈴後跑到住宅後門，幸得主人及時發現，男嫌見狀從後院逃走。

根據警方公布的照片，男嫌最後一次出現時著深色襯衫和褲子，穿一雙黑白相間的鞋，戴著藍色帽子，斜背黑色包。

警方提醒民眾留意，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 法拉盛 皇后區

上一則

亞太裔社區獲3000萬撥款 創新高

下一則

霍楚簽署紐約州預算 首重改善治安

延伸閱讀

「法拉盛醫美中心」新張　由內而外煥發您的女性魅力

「法拉盛醫美中心」新張　由內而外煥發您的女性魅力
天仁茗茶純正威州花旗參　母親節暨返鄉探親的最佳禮品

天仁茗茶純正威州花旗參　母親節暨返鄉探親的最佳禮品
美東珠海大學校友會　華埠春宴圓滿完成

美東珠海大學校友會　華埠春宴圓滿完成
疑跳樓自殺 法拉盛16歲華裔男孩 倒臥購物中心不治

疑跳樓自殺 法拉盛16歲華裔男孩 倒臥購物中心不治
何處是老家／預防退化 法拉盛日間照護中心 讓長者老有所用

何處是老家／預防退化 法拉盛日間照護中心 讓長者老有所用

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情