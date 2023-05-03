2惡少布碌崙地鐵站圍毆乘客 警通緝

警方呼籲民眾協尋兩名涉嫌攻擊他人的外族裔青少年。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)南區華人頻繁使用的地鐵站 ，上個月發生一起暴力案件，兩名惡少當眾圍毆一名22歲的男子；轄管當地的市警62分局近日公布消息，呼籲知情民眾提供線索。

案件發生於4月3日晚上10時50分許，在地鐵D線經過的62街站內，由於該站與N線經過的新越卓大道(New Utrecht)站相接，平日裡有眾多華裔乘客使用；案發時，22歲的男子在62街站康尼島方向行駛的月台上，坐在木椅上歇息，監控錄像拍到，兩名青少年突然衝到其身邊，朝他說道「你看我們幹嘛」，接著開始對受害者拳打腳踢。

其中一人向受害者臉上揮了一拳，趁亂還亮出刀子往其左手臂刺了一刀，另一人則猛踢他的腳，不久後，兩人跳上D車逃離現場；在路人的幫忙下，將受害者送往紐約大學朗格尼醫學 中心(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受治療，傷勢嚴重但穩定。

根據警方的形容，嫌犯相信是未成年青少年，擁有棕色皮膚、身材削瘦，他們從18大道地鐵站下車後，去向不明；警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。