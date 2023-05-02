涉偷郵件、塗改及倒賣支票…郵差被逮

布碌崙警方逮捕一名偷郵件、塗改和倒賣支票的郵差。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)警方近日宣布，逮捕一名偷盜郵件、塗改和倒賣支票 ，並盜竊信用卡的嫌犯，而且這名嫌犯是布碌崙某郵局的郵差。

據布碌崙鷹報(Brooklyn Eagle)報導，轄區包括布碌崙市中心的市警84分局，日前在警民會議上宣布，該局12日逮捕了一名涉嫌塗改支票(washing checks)、將錢存入不同帳戶並出售支票的郵差，此人是39歲的布拉懷特(Calvin J. Brathwaite)，被控犯有三級和四級重竊罪(Grand Larceny)，以及多項非法擁有個人身分罪。

美國郵政 局監察員萊拉(Daniela Lella)後來證實，市警84分局逮捕的確實是郵局的郵差，並補充說，郵政局目前正與地方執法部門密切合作，對此案進行調查。她歡迎居民向郵政局監查員提供有關信息，電話是877-876-2455。

近些年，包括華社在內，紐約市偷盜郵件的案件時有發生。偷盜支票後，罪犯會使用家用化學品，塗去支票上的收款人，然後寫上自己的名字，簽上自己的名字。罪犯還常常在支付款項一欄多加幾個零。這些罪犯通過偷盜郵件，往往連帶偷盜受害者的個人信息，比如地址和銀行帳號等。

警方建議，如果必須要寫支票，就要使用不可塗改墨水的Uni-Ball筆。郵政局的建議是，寄信要直接到郵局去寄，不要投郵筒，支付帳單最好網上支付；如果必須投郵箱，那也要算好時間，在郵差到來之前投寄；如果懷疑郵件被偷，應立即與警方聯繫並向郵政局監查員報告。