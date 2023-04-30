布碌崙8大道槍擊案 西語裔男子腿部中彈

布碌崙8大道發生槍擊案，西語裔男子腿部中彈。(本報資料照)

布碌崙(布魯克林)8大道 29日晚發生一起槍擊 案，一名西語裔男子腿部中彈，涉案男嫌疑人作案後逃離現場。警方目前正以攻擊罪(Assault)通緝這名男性嫌犯。警方呼籲民眾提供有關這名男嫌身分和下落的線索，幫助警方盡早將其捉拿歸案。

此案發生在市警66分局管轄的區域內。警方稱，案件發生在29日晚9時49分左右，案發地點為布碌碌8大道交59街的一處住宅內。警方接到911報警，稱有人在案發地遭槍擊。警方抵達案發現場後獲悉，一名43歲的西語裔男性受害者在發生口頭爭執後，被一名男性嫌疑人開槍擊中腿部。嫌犯在案發後逃離現場，下落不明。

急救人員將受害者送往醫院治療，受害者目前傷勢穩定。該案仍在調查中，警方尚未逮捕嫌犯。警方稱，嫌犯為一名淺膚色男性，留著短髮。最近一次出現時身穿深色服裝。

警方呼籲民眾一旦發現有關此案嫌疑人的線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。