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非洲裔男子曝反亞裔言論 女受害者遭吐口水

記者張晨／紐約即時報導
非洲裔男子上西城市議員高步邁辦公室前曝反亞裔言論，作案時體貌。(市警提供)
非洲裔男子上西城市議員高步邁辦公室前曝反亞裔言論，作案時體貌。(市警提供)

曼哈頓上西城近日發生一起涉及亞裔受害者的惡意騷擾案，一23歲的女受害者遭一非洲裔男子辱罵並吐口水；根據市警28日晚公布的信息，案發地為曼哈頓前區長、現第六選區市議員高步邁(Gale Brewer)的辦公室；警方呼籲民眾根據嫌犯體貌提供線索以破案。

警方表示，案件發生在3月14日下午1時5分，一身分不明的男子進入位於哥倫布大街(Columbus Avenue)563 號的高步邁辦公室，與一23歲的女性受害者發生爭執；該人發表反亞裔言論並向受害者吐口水，然後沿哥倫布大道向南逃跑。所幸受害人並未在案發中受到肢體傷害。

根據警方公布的案發地監控，該非洲裔男子身高約5呎10吋，體重約200磅；作案時戴著口罩，身穿深色夾克、深色褲子和白色運動鞋，最後一次被人看到時背著一個亮色書包和一個超市牛皮紙袋。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

亞裔 曼哈頓 手機

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