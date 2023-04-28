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布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名涉嫌劫車的男子，呼籲民眾提供線索。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌劫車的男子，呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)南區日前頻發劫車犯罪，先前戴克高地有兩名亞裔遭到歹徒搶車，日前在華人群聚的羊頭灣也傳出匪徒在車內有人的情況下出手；轄管當地的市警61分局近日發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

市警61分局公布消息，本月22日下午1時37分左右，停放在羊頭灣諾斯特蘭(Nostrand)大道交Y大道的一輛車遭一名陌生男子劫車，當時30歲的男車主下車辦事，嫌犯不顧一名22歲的女性仍坐在副駕駛座上，就直接搶車。

警方表示，嫌犯原本要連車帶人劫走，在受害者驚慌逃脫的過程中，嫌犯一把將她推了下車，然後開車逃離現場；受害者從車內逃出時受了傷，隨後被救護車送到當地醫院治療，傷勢無大礙。

據悉，這已是在布碌崙南區華社發生的多搶車案，23日在戴克高地，也有兩名亞裔男子將車停靠在貝瑞吉大道交9大道一帶，當時兩人仍在車內，歹徒自行打開車門坐到後座，掏出一把黑色手槍，兩人在車內與劫匪打鬥，劫匪雖開槍但並未擊中任何人。最終亞裔男子逃出車外，而劫匪則駕車逃離現場，目前還在逃。

針對羊頭灣的案件，警方表示，嫌犯是一名30多歲的男子，體重約150至160磅，犯案時身穿灰色外套、深色長褲以及白色球鞋。

警方呼籲，若淪為受害者一定要立即報案，當下也該避免與劫匪有正面衝突；案件知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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