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欠租毀房霸占…皇后區華女慘遇惡房客

記者高雲兒／紐約報導
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

華裔江女士六年前用攢下來的積蓄在皇后區購置房產，因工作關係搬到外州，把房屋租給來自南美洲的家庭，疫情後政府為保護租客頒布「禁止驅逐租客令」，卻遭惡房客利用，理直氣壯拒交租，數年共欠下逾5萬元的房租，房子更被破壞成如今發臭、發霉的樣子，上門討租更被狗咬，「我現在只想把房子收回來，然後賣了還債」。

江女士表示，2017年她和先生用攢下的積蓄，在木港(Woodhaven)購置一套兩家庭房產，裝修後兩人工作因需要搬到外州，於是將房子出租，在同年將一樓租給了來自南美的一家四口，雖然經常不準時交租，但打電話督促，還是會如約交租。

江女士位於皇后區木港的房屋，因為被水泡過開始發霉。(記者高雲兒／攝影)
江女士位於皇后區木港的房屋，因為被水泡過開始發霉。(記者高雲兒／攝影)

2020年疫情在紐約市爆發，政府為保護租客不會因為疫情失去收入，遭到房東驅逐，頒布「禁止驅逐租客令」，此後這一家人開始理直氣壯地拒交租金，聲稱自己沒有錢，江女士與丈夫兩人都在外州，工作忙碌，除了打電話催促別無他法。

江女士說，這一家人不僅欠租，更讓更多「親戚朋友」住進房屋一樓，「二樓的租客說好久沒見到那一家四口了，都是別人在住」。

屋內有很多垃圾。(記者高雲兒／攝影)
屋內有很多垃圾。(記者高雲兒／攝影)

這些外來租客入住後，任由壞掉的水箱流水，不維修也不通知維修，「我一個月付了6000元水費」，後來江女士的丈夫決定回到紐約，向租客當面討租，敲門久久無人應，等了數個小時後，租客外出倒垃圾，陳先生趁機會向他討租，「租客不但不理，還放狗咬人」。

江女士表示，直到去年上半年，經由二樓租客告知，一樓似乎已無人居住，江女士要求租客歸還鑰匙，對方卻遲遲不還，到了今年4月，一樓已空置將近一年。

因為無人居住、故障頻繁，去年12月暖氣故障，住在二樓的兩位租客因此生病，江女士卻因為地下室的鑰匙在一樓租客手中，無法維修。江女士在寒風中等待六、七個小時後，警察破門而入，修理好暖氣後，江女士換完門鎖，還得把新鑰匙給一樓租客。

今年1月，因為一樓暖氣沒開導致水管爆裂，整個一樓和地下室都泡在水中，陳先生連夜開車十小時到木港，花了好幾個小時聯繫到房客，他才姍姍來遲，提供門鎖鑰匙，關掉水閘後，沒來得及收拾房子，一樓租客就又拿著鑰匙離開。

江女士的房屋因為泡水和垃圾堆放，開始發臭。(記者高雲兒／攝影)
江女士的房屋因為泡水和垃圾堆放，開始發臭。(記者高雲兒／攝影)

如今，久未清理的垃圾、泡過水的地板和家具，令屋內散發著難聞的氣味，「二樓的租客說聞著像腐爛的味道」，江女士說，雖然已經訴諸法律手段，並已安排房屋法庭的法警驅趕，但已經等待了三個月還未輪到，「想到房子裡面的樣子，非常無奈，都不知道修理要花多少錢」。

三年來，江女士被欠租超過5萬元，身為房東的她，仍要繳貸款和地稅，「我和我老公日夜睡不著覺，我之前被診斷為神經衰弱」，她表示租客因法律撐腰，才敢如此膽大妄為，所以她決定，如果能把房子收回來，打算把房子賣掉還債，搬離紐約生活，「以前還想著回紐約養老，現在完全沒這個想法了」。

租客 疫情 房東

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