曼哈頓華人音響老店遭劫 幸2西語裔出手相救

兩西語裔清潔工見義勇為，試圖攔住劫匪。(業者提供)

位於曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)，由華人 經營的音響店「堅尼聲燈」(Canal Sound and Light)，本月21日遭兩名搶匪持槍闖入，襲擊業者後奪走千元現金，數日過去，店主回憶起事發經過時表示，若不是當時有兩名西語裔好心人出手相救，可能早已性命不保，事發後也收到諸多來自社區的善意。

根據業者兒子關健(Eric Kwan)上傳至網絡的監控錄像，兩位搶匪於21日早上7時30分左右，假扮快遞人員在門前攔下正在開門的業者，將其推倒在地並反鎖店門，歹徒並拿出一把手槍挾持業者走入店內保險 箱處，用搶指著他的頭，威脅說出保險箱密碼，期間還多次用搶柄擊打業主頭部。

兩西語裔清潔工見義勇為，試圖攔住劫匪。(業者提供)

恰巧業主妻子進入店內，其中一名搶匪立即衝去將她拽倒在地，並用槍指著她的頭。根據錄像，業主妻子不斷尖叫，歹徒則揚言要殺了她，脅迫她停止尖叫。高聲呼叫引來門外兩位清潔人員的注意而入店查看，歹徒立刻逃離，兩人嘗試阻截，匪徒掙脫逃走。

業主回憶，儘管事發已過去數日，但還是心有餘悸，不僅是因為搶匪暴力導致的身體疼痛，更是因為自己和妻子安危幾乎命懸一線，若不是妻子開門進入後，歹徒未來得及將其關上，才有人見義勇為，進入阻止搶匪。

業者說，進入店裡相救的兩名西語裔清潔人員，名字分別為Wilson和Jorge，為長期的社區服務者，他們多於上午打掃街道，已與他們相識數年，幾乎每日都能碰到，此次若不是他們勇敢出手相助，自己和妻子的性命也許早已不保。

店外監控捕捉到，在兩歹徒逃跑後，Wilson和Jorge嘗試用身體阻擋，並用掃把和畚斗擊打，雙方糾纏近一分鐘；根據市警一分局初步報告，兩名劫匪沒有打開店內的保險箱，但搶走了業者錢包中的1500元現金。

來自Feste花店的花束。(業者提供)

現年72歲的業者表示，音響店是自己半生經營的成果，如今已有46年歷史，主要經營DJ設備、專業音頻和照明的安裝或租賃，從曾經面向華人社區到如今業務遍布全市，有不少客人逐漸變成朋友，許多人在意外發生後送來暖心慰問。

業者長子關康(Jeffery Kwan)說，華裔電子音樂人關凱瑤(Rochelle Kwan)在搶案發生後送來了親手煲製的西洋菜湯，只有幾街之隔的霍華德11號酒店(11 Howard)和Feste花店，也分別捐助了1000元和送上花束。

關凱瑤所贈西洋菜湯。(業者提供)

來自華埠的關凱瑤表示，該店服務社區許久，為各類音樂人和活動提供設備支持，對於自己事業的幫助也極大，聽聞業者遭遇暴力搶劫，也想藉此讓他們知道，有許多人在默默關心，也銘記著他們的付出，所以花費了近一日煲出老火湯。