亞裔婦駕車撞人 逃逸1小時後遭逮 傷者危殆

23日晚，法拉盛鬧市區發生一起肇事逃逸事故，圖為受傷者被抬上擔架。(Citizen截圖)

皇后區法拉盛 鬧市區23日晚發生一起肇事逃逸事故，一名亞裔 司機駕車撞上另一名亞裔民眾，嫌疑人逃逸約一小時後被警方抓獲；目前被撞男子正在醫院接受治療，情況危急，事故原因尚在調查中。

警方表示，23日晚20時49分左右，在法拉盛39大道136-82號附近，一名43歲的亞裔男子被車撞倒，該車輛並未停留，迅速逃離現場；被撞男子隨即被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)，據悉傷勢不輕，狀況危急。

根據市警局信息，逃逸司機是一名57歲的亞裔女性，名叫施香農(Shi，Shannon，音譯)，住在37大道136-75號，她在21時54分被抓獲；案件詳情還在調查中，目前警方指控施香農現場逃逸(Leaving the scene of an accident)以及未能禮讓行人(Failure to yield to a pedestrian)。