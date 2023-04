亞裔婦駕車撞人 逃逸1小時後遭逮 傷者危殆

23日晚,法拉盛鬧市區發生一起肇事逃逸事故,圖為受傷者被抬上擔架。(Citizen截圖)

皇后區法拉盛 鬧市區23日晚發生一起肇事逃逸事故,一名亞裔 司機駕車撞上另一名亞裔民眾,嫌疑人逃逸約一小時後被警方抓獲;目前被撞男子正在醫院接受治療,情況危急,事故原因尚在調查中。

警方表示,23日晚20時49分左右,在法拉盛39大道136-82號附近,一名43歲的亞裔男子被車撞倒,該車輛並未停留,迅速逃離現場;被撞男子隨即被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital),據悉傷勢不輕,狀況危急。

根據市警局信息,逃逸司機是一名57歲的亞裔女性,名叫施香農(Shi,Shannon,音譯),住在37大道136-75號,她在21時54分被抓獲;案件詳情還在調查中,目前警方指控施香農現場逃逸(Leaving the scene of an accident)以及未能禮讓行人(Failure to yield to a pedestrian)。