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又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

亞裔婦駕車撞人 逃逸1小時後遭逮 傷者危殆

記者高雲兒／紐約報導
23日晚，法拉盛鬧市區發生一起肇事逃逸事故，圖為受傷者被抬上擔架。(Citizen截圖)
23日晚，法拉盛鬧市區發生一起肇事逃逸事故，圖為受傷者被抬上擔架。(Citizen截圖)

皇后區法拉盛鬧市區23日晚發生一起肇事逃逸事故，一名亞裔司機駕車撞上另一名亞裔民眾，嫌疑人逃逸約一小時後被警方抓獲；目前被撞男子正在醫院接受治療，情況危急，事故原因尚在調查中。

警方表示，23日晚20時49分左右，在法拉盛39大道136-82號附近，一名43歲的亞裔男子被車撞倒，該車輛並未停留，迅速逃離現場；被撞男子隨即被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)，據悉傷勢不輕，狀況危急。

根據市警局信息，逃逸司機是一名57歲的亞裔女性，名叫施香農(Shi，Shannon，音譯)，住在37大道136-75號，她在21時54分被抓獲；案件詳情還在調查中，目前警方指控施香農現場逃逸(Leaving the scene of an accident)以及未能禮讓行人(Failure to yield to a pedestrian)。

律師孫瀾濤表示，現場逃逸屬於刑事犯罪中的輕罪(Misdemeanor)，但如果造成嚴重傷害，就構成重罪(Felony)，要視受害者受傷情況判刑； 若造成死亡，最高刑期可達到7年，且警方在起訴時會數罪併罰。

事發現場。(Citizen截圖)
事發現場。(Citizen截圖)

亞裔 法拉盛 皇后區

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