停車糾紛 布碌崙2華男當街拿尖刀、車鎖互毆 1人送醫

8大道兩名華裔當街持械鬥毆。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 24日下午發生一起因路邊停車引發的糾紛，兩名華裔男性車主持械當街鬥毆，導致8大道交通堵塞；最終，一名車主被刀砍傷送醫，另一名車主則被警方逮捕，後者被控攻擊罪(assault)和非法持械(possesion of weapons)，仍被羈押，將擇日過堂。

據了解，這起鬥毆傷人案發生在在8大道交57街附近街區，案發時間為下午1時30分。據知情者透露，案發前，戴帽的年紀較長者將車停在路邊消防栓前，而年紀較輕者則在一旁並排停車。

隨後年長華男 想離開，讓雙排停靠在外側的年輕華男移動車輛，但遭到拒絕，於是倆人起了爭執。接著年長者手持尖刀，年輕著手持汽車鎖，在馬路上當街打鬥起來。鬥毆中年長華男持刀砍傷了年輕華男，年輕傷者隨後跑進了附近一戶商家。現場視頻顯示，兩人鬥毆非常激烈，有大批居民圍觀，8大道交通因此堵塞。

轄管該區的市警72分局警局接到報案後，警員及急救人員迅速趕到現場，當場為受傷者處理傷口；身受刀傷的年輕華男最後被救護車送去醫院治療，警方隨即逮捕了持刀傷人的年長華男；警方透露，這名被逮捕的華男名為唐仗義(Zhangyi Tang，音譯)，現年52歲，目前仍被羈押，將擇日過堂。截至發稿，警方尚未透露傷者信息。