我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

49歲自閉症華男華埠走失多日 警協尋

記者劉梓祁／紐約報導
吳建興已失蹤多日，警方多次發布消息呼籲民眾協尋。(市警提供)
吳建興已失蹤多日，警方多次發布消息呼籲民眾協尋。(市警提供)

曼哈頓華埠一名49歲並患有自閉症的華裔男子，在18日下午走失至今已逾三日仍未歸，由於他需在醫療護理下進行日常生活，警方多次發布消息，希望民眾提供線索並與警方聯繫。

根據紐約州刑事司法服務處(NYS Division of Criminal Justice Services)，49歲的走失男子名為吳建興(Wu Jianxing，音譯)，患有自閉症及語言溝通障礙，最後一次被人發現為18日下午2時，出現地點位於市警五分局轄區內的愛列治街(Eldridge St.)交堅尼路(Canal St)附近。

目前州刑事司法服務處已發布「脆弱成人失蹤警報」(Vulnerable Adult Alert)，市警五分局也透過社媒和其他平台，公布走失者細節；根據描述，吳建興身高約5呎，體重約155 磅，棕眼黑髮，外出時身穿印有黑色字母的白色T恤和一件黑色夾克，以及藍色牛仔褲、白色襪子和白色涼鞋。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 華埠 紐約州

上一則

紐約華人電動車店火災 樓上住戶受殃及無家可歸

下一則

小義大利清潔計畫 盼吸遊客惠及華埠

延伸閱讀

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映
舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功

舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功
屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳

屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳
市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋

市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋
社媒盛傳屋崙華埠又有持槍搶劫？東灣僑領：假的！

社媒盛傳屋崙華埠又有持槍搶劫？東灣僑領：假的！

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48
汽車觸媒轉化器失竊案於疫情間在全美攀升，紐約州的失竊率為全美第一。(美聯社)

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

2023-04-16 07:51
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友