49歲自閉症華男華埠走失多日 警協尋

吳建興已失蹤多日，警方多次發布消息呼籲民眾協尋。(市警提供)

曼哈頓華埠 一名49歲並患有自閉症的華裔男子，在18日下午走失至今已逾三日仍未歸，由於他需在醫療護理下進行日常生活，警方多次發布消息，希望民眾提供線索並與警方聯繫。

根據紐約州 刑事司法服務處(NYS Division of Criminal Justice Services)，49歲的走失男子名為吳建興(Wu Jianxing，音譯)，患有自閉症及語言溝通障礙，最後一次被人發現為18日下午2時，出現地點位於市警五分局轄區內的愛列治街(Eldridge St.)交堅尼路(Canal St)附近。

目前州刑事司法服務處已發布「脆弱成人失蹤警報」(Vulnerable Adult Alert)，市警五分局也透過社媒和其他平台，公布走失者細節；根據描述，吳建興身高約5呎，體重約155 磅，棕眼黑髮，外出時身穿印有黑色字母的白色T恤和一件黑色夾克，以及藍色牛仔褲、白色襪子和白色涼鞋。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。