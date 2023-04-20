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撞死布朗士華翁 駕駛渾然不知？監視畫面曝「火花四濺」

記者高雲兒／紐約報導
監控視頻中，撞擊發生時火光飛濺。(孫瀾濤提供)
監控視頻中，撞擊發生時火光飛濺。(孫瀾濤提供)

日前發生在布朗士區的一起超速肇事逃逸，從福州移民來美的華人長者潘華枝(Hua Pan，前譯潘華)騎著電單車被撞身亡，肇事駕駛事後到警局自首；目前負責跟進案件的律師孫瀾濤取得現場監控畫面，顯示事故發生當下「火光四濺」，他也尋到目擊證人，對肇事者聲稱「不知道撞到人」的說法感到不可信，已提交申訴書，並著手準備訴訟。

該起意外發生在本月5日，肇事者貝里奧斯(Emilio Berrios)13日在律師陪同下到警局自首，表示自己當天開著朋友的車，未覺撞人，直到案發隔天看到新聞後回想，才覺得「時間、地點相似」。

潘華枝家屬日前委托莎格-菲勒斯律師事務所(SACCO&FILLAS)代理此案，負責跟進的孫瀾濤，對於肇事者的說法，與潘華枝的家屬表示「不接受也不相信」，他已取得案發視頻，遞交給轄區49分局局長肯蒂什(Gareth Kentish)，並附函說明疑點和要求。

孫瀾濤轉述，他在信中提到事發區域是「零死亡願景」(Vision Zero)區域，車輛本應減速；其次貝里奧斯撞到了正在騎電單車的潘華枝，撞擊的當下造成了飛濺的火花，「任何有理智的人，都不會相信貝里奧斯所說『他不知道自己撞了人』。」

孫瀾濤說，貝里奧斯在撞到潘華枝之前，已經被警車追捕，如果真的不知道自己撞人，也能夠合理懷疑貝里奧斯的神智在當時是不清醒的，再加上貝里奧斯在案發後八天後才自首，「此時若有酒駕或吸毒的證據，也無法從血液中檢測出來」。

孫瀾濤說，警方已答應家屬提供一份詳細報告，包括肇事者的車輛為何在撞到人前，就已被警方追趕的信息，目前警方則仍未回覆。

最後，孫瀾濤在信中也提出三點要求，一是希望警方伸張正義；二為將貝里奧斯收監，送至刑事法庭提審；三是必須召集大陪審團。

在案發當下，目睹潘華枝遭撞經過的一名婦女，則表示願意出庭作證。

該起意外發生在本月5日晚11時22分，64歲的潘華枝在穿過威廉斯堡大橋路(Williambridge Road)時，被一輛白色皮卡撞上，潘華枝不治身亡，肇事車輛沒有停下，反而加速飛馳而去。貝里奧斯在案發後八日，到市警自首，稱天氣太差，且開著朋友的車不熟悉，不知自己撞人。

撞擊發生前，一名推嬰兒車的婦女和潘華枝面對面過馬路，該婦女願意出庭作證。(孫瀾濤...
撞擊發生前，一名推嬰兒車的婦女和潘華枝面對面過馬路，該婦女願意出庭作證。(孫瀾濤提供)
華裔年長者在布朗士家門口遭超速者撞亡，圖為案發地。(孫瀾濤提供)
華裔年長者在布朗士家門口遭超速者撞亡，圖為案發地。(孫瀾濤提供)

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