法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

109分局警方收繳的非法槍枝。(市警局提供)

皇后區法拉盛 近日又發生一起入室盜竊，竊賊白天進入亞裔 屋主家中竊走1200元後逃逸。此外管轄當地的市警109分局也提醒，當局在上周展開特別行動，緝捕數位持有非法槍枝的嫌犯，呼籲知情民眾對入室盜竊案及社區中的非法槍枝提供線索。

根據市警局，16日下午3時45分，警方接獲報案，稱在法拉盛25大道近143街，發生一起針對民宅的入室盜竊，一位或數位嫌犯進入亞裔屋主家中，「洗劫了該地點」並盜走1200元，截至18日案件仍在調查，嫌犯在逃。

此外管轄法拉盛及大學點 等地的市警109分局也發出告示，上周，警局的實地情報部門(Field Intelligence Team)執搜查令展開了聯合行動，在當地逮捕多人並沒收他們擁有的非法槍枝，其中包括一把步槍以及一把贓槍，贓槍據稱在加長彈匣中裝有十發子彈。

被捕的三人分別為：報住在大學點(College Point)123街近13大道的19歲男子Yohisen Marquez Munoz、大學點123街近21大道的43歲男子Miguel Mendoza Chanez、以及大學點115街近14大道的35歲男子Fredy Palacios Cuesta，他們被控非法持武以及非法持有被竊物品罪。

警方呼籲知情民眾若對上述入室盜竊案及社區中的非法槍枝提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。