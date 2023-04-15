單車道超速違規 逾1/3是電單車、機車

單車道成為「不法分子」的猖獗之地，許多騎士不遵守限速規定。(市長辦公室提供)

隨著天氣回暖，有愈來愈多人選擇騎機車、電單車出行，不過由於缺乏管制，根據統計，在單車道上超速行駛的車輛，有超過三分之一為機車、越野單車和電單車等，這些騎士不遵守每小時25哩的限速規定，對交通造成嚴重安全隱患。

相關單位在一個小時內，記錄了騎行在單車道上的雙輪車時速，根據統計，在486輛雙輪車中，發現有約34%、167輛超過每小時25哩的時速上限，有些甚至時速超過35哩；這些違法的雙輪車中，包括越野單車、機車和其它禁止騎行在單車道上的車輛。

超速現象在布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)上尤為明顯，在一小時的觀測內，行駛過該座橋的74輛雙輪車中，有59%的騎士超速；另外布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)和曼哈頓 大橋(Manhattan Bridge)上的情況也不樂觀，一小時內分別有37%和30%的超速騎士。

在皇后區 大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)上，一小時內有18%的騎士超速；超速情況在該座大橋上並不特別明顯，主要是因為橋上的單車道與行人共享，騎士不得不為路人放慢速度。

曼哈頓的西村哈德遜河公園(Hudson River Park)單車道備受歡迎，一小時內有43%的騎士超過限速。

單車道上的超速情況讓不少民眾感到不安，住在皇后區森林小丘的華人李凱維經常在皇后大道上騎行自行車，但卻很常被後方高速行駛的機車嚇到；他說，這些機車騎士不僅超速，還經常「蛇行」，甚至不顧交通號誌，讓其他使用單車道的人很害怕，擔心若發生意外會被波及。

華人黃子華也說，有時候走在路上，也會莫名其妙被超速的電單車「按喇叭」，「明明路權就是在行人，這些人違法卻不用被管制，非常不公平」。

市警局發言人對此回應，交通執法人員會「根據現有情況」進行管制，但當局目前仍傾向加強教育宣傳活動，以解決雙輪車超速情況。