我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

單車道超速違規 逾1/3是電單車、機車

記者張心／紐約報導
單車道成為「不法分子」的猖獗之地，許多騎士不遵守限速規定。(市長辦公室提供)
單車道成為「不法分子」的猖獗之地，許多騎士不遵守限速規定。(市長辦公室提供)

隨著天氣回暖，有愈來愈多人選擇騎機車、電單車出行，不過由於缺乏管制，根據統計，在單車道上超速行駛的車輛，有超過三分之一為機車、越野單車和電單車等，這些騎士不遵守每小時25哩的限速規定，對交通造成嚴重安全隱患。

相關單位在一個小時內，記錄了騎行在單車道上的雙輪車時速，根據統計，在486輛雙輪車中，發現有約34%、167輛超過每小時25哩的時速上限，有些甚至時速超過35哩；這些違法的雙輪車中，包括越野單車、機車和其它禁止騎行在單車道上的車輛。

超速現象在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)上尤為明顯，在一小時的觀測內，行駛過該座橋的74輛雙輪車中，有59%的騎士超速；另外布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)和曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)上的情況也不樂觀，一小時內分別有37%和30%的超速騎士。

皇后區大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)上，一小時內有18%的騎士超速；超速情況在該座大橋上並不特別明顯，主要是因為橋上的單車道與行人共享，騎士不得不為路人放慢速度。

曼哈頓的西村哈德遜河公園(Hudson River Park)單車道備受歡迎，一小時內有43%的騎士超過限速。

單車道上的超速情況讓不少民眾感到不安，住在皇后區森林小丘的華人李凱維經常在皇后大道上騎行自行車，但卻很常被後方高速行駛的機車嚇到；他說，這些機車騎士不僅超速，還經常「蛇行」，甚至不顧交通號誌，讓其他使用單車道的人很害怕，擔心若發生意外會被波及。

華人黃子華也說，有時候走在路上，也會莫名其妙被超速的電單車「按喇叭」，「明明路權就是在行人，這些人違法卻不用被管制，非常不公平」。

市警局發言人對此回應，交通執法人員會「根據現有情況」進行管制，但當局目前仍傾向加強教育宣傳活動，以解決雙輪車超速情況。

布碌崙 皇后區 曼哈頓

上一則

AI監測交通 全市4區12處試點

下一則

法拉盛晚上才能堆垃圾 華人憂不安全

延伸閱讀

華男被撞亡 肇事者：看新聞才知闖禍

華男被撞亡 肇事者：看新聞才知闖禍
電單車又釀火災 紐約皇后區2未成年人喪生

電單車又釀火災 紐約皇后區2未成年人喪生
華翁遭超速撞亡 家人路過目睹慘狀

華翁遭超速撞亡 家人路過目睹慘狀
鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管

鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管
電單車頻釀火災危住樓 議員提警消局設充電站

電單車頻釀火災危住樓 議員提警消局設充電站

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救