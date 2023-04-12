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長島市酒店成庇護中心 華人居民憂治安惡化

記者劉梓祁／紐約報導
Wingate酒店。 (記者劉梓祁／攝影)
Wingate酒店。 (記者劉梓祁／攝影)

面對此前的庇護客湧入潮，市府不斷將酒店改造成為新的庇護客人道主義救濟中心，日前位於皇后區長島市，由溫德姆酒店集團(Wyndham Hotels & Resorts)運營，官方評級三星的酒店「Wingate」，成為第七個庇護客安置中心，對此附近華人居民陳先生擔心，會導致周邊本就不佳的治安繼續惡化、影響日常生活。

該酒店位於長島市荷蘭溪(Dutch Kills)40大道交12街口，能為攜帶家人和孩子的庇護客提供144個房間，以及一系列生活關照服務，並會確保將目的地非紐約的庇護客送至目的地；根據網站訊息，酒店目前仍對外開放營業。

對此居民陳先生和妻子表示，對一街之隔的酒店被用作庇護中心感到十分困擾，擔心會導致周邊本就不佳的治安繼續惡化；陳先生說，早前已經歷過遊民上樓敲門索要零錢的滋擾案例，憂慮庇護客集中後，將會加重社區有該類情形發生。

酒店對面為同由溫德姆集團運營的Howard Johnson酒店，在2020年疫情爆發後被用作「釋放人士過渡中心」(Exodus Transition Center)，由與紐約市府簽訂合約的非營利組織「釋放人士過渡社區」(Exodus Transitional Community)運營，旨在遏制病毒的蔓延、並幫助從監獄離開人士過渡回歸社區。

過渡中心住客Luis Perez表示，Wingate酒店仍在照常運營，曾有不少外國遊客入住此處，但中心內出獄和曾為遊民的人士居多，擔心再增加庇護客人口，將讓社區環境變得更複雜與惡劣，且影響安全。

市府將用作收容庇護客的酒店統一稱為人道主義應急響應和救濟中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Cente)，其中規模最大的為布碌崙郵輪碼頭(Brooklyn Cruise Terminal)一處酒店，曾給當地民眾造成若干困擾。

酒店旁可負擔房屋住宅區。 (記者劉梓祁／攝影)
酒店旁可負擔房屋住宅區。 (記者劉梓祁／攝影)
酒店周邊人口構成。 (取自研究組織Best Neighborhood)
酒店周邊人口構成。 (取自研究組織Best Neighborhood)
可負擔房屋住宅區域。 (取自市府)
可負擔房屋住宅區域。 (取自市府)

庇護 長島市 遊民

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