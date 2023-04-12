長島市酒店成庇護中心 華人居民憂治安惡化

Wingate酒店。 (記者劉梓祁／攝影)

面對此前的庇護 客湧入潮，市府不斷將酒店改造成為新的庇護客人道主義救濟中心，日前位於皇后區長島市 ，由溫德姆酒店集團(Wyndham Hotels & Resorts)運營，官方評級三星的酒店「Wingate」，成為第七個庇護客安置中心，對此附近華人居民陳先生擔心，會導致周邊本就不佳的治安繼續惡化、影響日常生活。

該酒店位於長島市荷蘭溪(Dutch Kills)40大道交12街口，能為攜帶家人和孩子的庇護客提供144個房間，以及一系列生活關照服務，並會確保將目的地非紐約的庇護客送至目的地；根據網站訊息，酒店目前仍對外開放營業。

對此居民陳先生和妻子表示，對一街之隔的酒店被用作庇護中心感到十分困擾，擔心會導致周邊本就不佳的治安繼續惡化；陳先生說，早前已經歷過遊民 上樓敲門索要零錢的滋擾案例，憂慮庇護客集中後，將會加重社區有該類情形發生。

酒店對面為同由溫德姆集團運營的Howard Johnson酒店，在2020年疫情爆發後被用作「釋放人士過渡中心」(Exodus Transition Center)，由與紐約市府簽訂合約的非營利組織「釋放人士過渡社區」(Exodus Transitional Community)運營，旨在遏制病毒的蔓延、並幫助從監獄離開人士過渡回歸社區。

過渡中心住客Luis Perez表示，Wingate酒店仍在照常運營，曾有不少外國遊客入住此處，但中心內出獄和曾為遊民的人士居多，擔心再增加庇護客人口，將讓社區環境變得更複雜與惡劣，且影響安全。