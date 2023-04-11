男子持電擊槍犯案 華人酒店遭搶800元

法拉盛一家華人經營的酒店遇到搶劫，圖為案發現場。(谷歌地圖)

法拉盛 鬧市的一家華人 經營的酒店，10日凌晨遭一名男子搶劫，損失800元，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，10日清晨4時4分左右，一名男子進入位於法拉盛王子街36-31號的酒店，持一把電擊槍(Taser)搶劫，從底樓收銀台搶走800元現金後，沿王子街向北逃逸，作案過程中並未有人受傷。

該酒店的華裔負責人Jane在接受訪問時表示，案發時，酒店大廳有一名華人女性的工作人性正在上早班，歹徒揮舞電擊槍威脅她，最終搶走現金後逃逸。目前尚不清楚劫匪的族裔，但嫌犯臉上留有鬍子，身穿黑色連帽衫並背著黑色背包，作案時據信沒有同伴。這是該酒店首次遇到搶劫，正在考慮是否應在深夜及凌晨加鎖正門，也會在將來加強警報系統。

根據市警局的最新數據，在最近28天，包括法拉盛的市警109分局轄區，共發生34起劫案，比去年同期增長88.9%，其中還包括兩起銀行搶劫以及兩起劫車案，市警呼籲對此案知情的民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。