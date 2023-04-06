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8大道附近華男駕駛被劫9.2萬元

記者胡聲橋／紐約即時報導
9大道兩嫌犯從華裔男駕駛的車內搶走9.2萬元。(警方提供)
9大道兩嫌犯從華裔男駕駛的車內搶走9.2萬元。(警方提供)

8大道華人社區附近4日(周二)發生一起搶劫案，兩名嫌犯從一名華裔男駕駛的車內搶走9.2萬元。警方已公布了兩名嫌疑人的圖像，進行通緝，希望知道嫌犯身分和下落者及時與警方聯繫，以便早日將其捉拿歸案。

這起案件發生在市警66分局轄管的區域內。4日上午大約11時，一名32歲的華裔男駕駛將一輛轎車停在54街581號住宅樓前面，準備換輪胎。當這名華裔男子在車輛旁邊查看時，兩個男子走近這輛車，在一人的掩護下，另一人探身到車輛後備箱，取出一個袋子拿走。後經證實，這個袋子裡裝著9.2萬元。兩名竊賊得手後，沿著9大道上向南逃離現場。

據警方報告，一名嫌犯為男性，黑皮膚，最後一次出現時戴著一頂高爾夫球帽和一件黑色夾克；另一名嫌犯也是男性，黑皮膚，最後一次出現時身穿黑白相間的格子襯衫和黑色褲子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華裔 手機 8大道

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