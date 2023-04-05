史島華人美甲店遭竊 警公布嫌犯圖像

史泰登島華人美甲店被竊近500元現金，圖為嫌犯照片。(警方提供)

史泰登島 一家華人 美甲店今年3月遭竊，被偷走近500元現金；警方調查取得監控錄像後，已於本周公布嫌疑人圖像，進行通緝；警方希望知情人提供嫌犯身分和下落的信息，以便早日將其捉拿歸案。

警方稱，案件發生於3月5日下午5時30分左右，被盜的美甲店為Cosmic Nails and Spa，位於史島Tottenville，地址是安波路(Amboy Road) 7001號；據了解，這家美甲店由一名華人經營。

警方報告稱，一名竊賊撬開該美甲店的後門進入店內，竊賊在店內翻箱倒櫃，從一台收銀機內偷走480元現金；竊賊得手後被發現，急忙徒步沿著安波路步行逃走，不知去向。

案發後警方接到店主報案，並從附近其他商店的監控錄像取得竊賊做案經過的錄像和嫌犯的圖像。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。