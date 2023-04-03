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8大道虐打割喉女友案 華男判囚17年

記者胡聲橋／紐約報導
圖為張軍清2021年被捕。(警方提供)
圖為張軍清2021年被捕。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道2016年發生駭人聽聞的華女遭毆打割喉的案件，近日宣判，被告張軍清(Jun Qing Zhang，音譯)被布碌崙高等法院法官E. Niki Warin判處17年監禁，刑滿釋放後，再監視居住五年。

根據檢方文件，被告張軍清與受害人黃錦釵(Jin Chai Huang，音譯)原是男女朋友關係，兩人共同經營位於7大道5911號的Relax Spa按摩店。2016年8月23清晨，在按摩店內，59歲的張軍清指49歲的黃錦釵不忠，把黃推倒在沙發上，抓她的頭髮，並且持刀威脅，不讓她離開。虐待持續了幾個小時，被告對受害者拳打腳踢，用刀刺胸部，數次割喉。

受害者最後靠裝死才逃過張軍清的進一步折磨，並逃到街上，癱倒在地。路人報警後，送醫急救，她的傷包括腦出血、肝臟撕裂、肺部塌陷、頸部嚴重撕裂和胸部穿刺傷等。受害人在醫院住了一個月，接受包括插管在內的各種治療。醫生庭審作證說，受害人當時失血達30%至40%。

張軍清作案後逃到加州，後來因與一起槍擊案有關2021年被捕。加州警方發現他是紐約通緝犯，很快將其引渡到布碌崙受審。

張軍清被捕後一直不認罪，陪審團經過12天的庭審和討論後做出裁決，企圖謀殺罪、一級攻擊罪和非法持械罪三項罪名成立。

布碌崙 加州 華女

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