持假槍威脅華人麵包房店員 法拉盛高中生被捕

法拉盛緬街的美心餅屋，3月31日上午有高中生持假槍威脅華人店員。(記者鄭怡嫣／攝影)

就讀皇后區法拉盛 高中的一名男學生，3月31日持假槍進入當地鬧市一家華人 麵包房威脅店員，目前，該名學生已被警方逮捕。學校出於安全考量，也曾一度封校。

根據市警局，當天約上午10時，一名非洲西語裔(black Hispanic)的男性進入位於緬街40-06號的「美心餅屋」，右手持一把手槍威脅女員工，隨後離開店內。據受害人的描述，男嫌還有二到三位同夥，一位穿藍色運動服，一位穿紅色運動服，均戴帽子、背書包，作案後三人一起逃離現場。

管轄法拉盛的市警109分局社區協調警員(NCO)，在獲得現場的監控視頻後，將影片傳給法拉盛高中(Flushing High School)校警，校警確認持槍男嫌為該校學生，作案後他還走進校內，並帶著同夥去校內一間房間。

法拉盛緬街的美心餅屋，3月31日上午有高中生持假槍威脅華人店員。(記者鄭怡嫣／攝影)

確認後警方來到該校，將這名學生及其他的兩名學生同夥逮捕。在警方安排下，該名學生與受害者「積極」會面。同夥則確認並未參與作案。從這位學生的書包內，警方還發現了一把金色及黑色的塑料仿製手槍。

警方還表示，在上午10時15分左右，法拉盛高中出於安全考量，還曾一度封鎖校園，直至該名學生被捕。

本報記者當日下午走訪案發麵包房，兩名華人員工確認，當時一名女員工和老闆在店內，報警後營業照常。當前社區治安紊亂，小商家的小費罐及當地銀行，均曝出搶劫及竊案，憂心之餘也「沒辦法，還要上班」。不過在最近幾個月，該店未遇搶案及竊案。