下東城假警碰瓷逼迫索賠不成 改持槍搶劫

男子下東城冒充警察碰瓷，逼迫索賠不成後持槍搶劫。(市警提供)

曼哈頓下東城市警七分局轄區近日發生一起碰瓷、持槍搶劫案，受害者先被誣陷刮壞車門，隨後被索要身分信息以被要挾；在察覺有異後想要離開，卻被嫌犯窮追不捨，最後持槍威脅被劫現金。

警方表示，案件發生在3月19日，晚12時38分，一名23歲的男性受害者駕駛一輛雪佛蘭轎車，停在律勞街(Ludlow St.)144號前，一非洲裔男子在拉開車門進入路邊停著的一輛路虎攬勝休旅車時，撞到了受害者的車。

該名非洲裔男子惱羞成怒，猛力拍打受害者的汽車引擎蓋，指是受害者撞了他的車；警方稱，受害者見來者盛氣凌人，非常害怕，下車試圖與此人交涉，甚至交換個人信息，以完成事故報告，非洲裔男子在拍下受害者的駕照 後，卻拒絕出示自己的身分證件。

案情進一步發展，嫌犯稱自己有權「不展示身分」，因為他是便衣警察 ，威脅受害者「拿錢了事」；警方表示，但受害者此時已經察覺此人有異，於是伺機開車離開，但不料，被嫌犯駕車追逐。

二人行至德蘭西街(Delancey St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口，嫌犯駕車將受害者堵住，並掏出槍威脅，逼迫其「趕緊掏錢」；受害者無奈之下進入銀行取款，告知嫌犯自己只有200元可提，最後嫌犯得手取出的現金逃離現場。

警方3月31日公布案發地監控截圖，嫌犯作案時身穿白色T恤，淺色襯衫，頭戴棒球帽，留有落腮鬍。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索或看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。